Sarajevo zatražilo promijenu sudije za utakmicu u Širokom Brijegu

Sarajevo zatražilo promijenu sudije za utakmicu u Širokom Brijegu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbalski klub Sarajevo uputio je u petak zvaničan zahtjev da sudija Dražen Marić iz Bijeljine bude izuzet iz delegiranja za utakmicu 25. kola Premijer lige BiH protiv Širokog Brijega.

NK Široki Brijeg FK Sarajevo (20).JPG Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

"Smatramo da je u interesu regularnosti takmičenja i fer uslova za obje ekipe da ovu utakmicu sudi drugi sudija. Pozivamo Komitet za sudije i suđenje NS BiH da preispita odluku i izvrši novo delegiranje", navedeno je u saopštenju “bordo” kluba.

Iako nisu navedeni razlozi ovog zahtjeva prema Fudbalskom savezu BiH, bijeljinski sudija Dražen Marić je dijelio pravdu na dva prethodna duela dvaju timova, a na poseljenjem je dosudio jedanaesterac za tim sa “Pecare”, koji je po mišljenju navijača s “Koševa” bio u najmanju ruku problematičan.

Meč između Širokog Brijega i Sarajeva igra se u nedjelju na “Pecari” s početkom u 15.15.

(MONDO)

