Novak Đoković nije na spisku selektora Srbije Viktora Troickog za Dejvis kup

Za sada se čini da Novak Đoković neće igrati za Srbiju protiv Čilea, ali promjene su i dalje moguće.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković se nije našao na spisku selektora Dejvis kup reprezentacije Srbije Viktora Troickog. Za sada nije poznato da li to znači da se Đoković polako oprašta od dresa sa nacionalnom zastavom ili će možda naknadno biti pozvan, pošto je spisak podložan promjeni sve do žrijeba za meč (5. februar).

Za sada su na spisku putnika za Čile sljedeći igrači: Hamad Međedović (81. na ATP listi), Dušan Lajović (121), debitant Ognjen Milić (469) i dubl specijalisti braća Sabanov, Matej (175) i Ivan (200).

"Spisak reprezentacije podložan je promjeni sve do žrijeba za meč, koji će biti obavljen u četvrtak 5. februara, a mečevi, po sistemu dva singla (prvi protiv drugo igrača reprezentacije) na programu su u petak 6. februara i dubl i dva singla (prvi igrači timova, pa drugi igrači timova) na programu su u subotu 7. februara", napominje se iz TSS.

Osim Novaka Đokovića, na spisku nema ni srpskog "drugog reketa" Miomira Kecmanovića (51), kao ni Lasla Đerea (95). Podsjećamo, duel u Santijagu (igra se na šljaci) je na programu po završetku Australijan opena, a ukoliko pobijedi reprezentaciju Srbije očekuje gostovanje Španiji u septembru 2026. U slučaju poraza, Srbija igra meč Svjetske grupe 1, takođe u septembru, a protivnik će biti određen žrijebom.

Debitant u dresu Srbije je Ognjen Milić, koji je rezultatima u 2025. godini skočio na ATP listi ispod 500. pozicije, a nedavno je na Nekst-džen mastersu u Džedi bio pozvan kao zvanični sparing partner najboljim mladim igračima prošle godine.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:58 Novak Đoković sa porodicom Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)