Blagojević oživio zaboravljenog igrača Partizana: "Zamjerali mu greške, vjerujem u njega"

Autor Dragan Šutvić
0

Novi-stari trener Partizana Srđan Blagojević je odmah poslije povratka u Humsku vratio u tim Vukašina Đurđevića i odmah mu je za to uzvratio golom protiv TSC-a.

Trener Partizana Srđan Blagojević o Vukašinu Đurđeviću Izvor: MN Press/YouTube/FK Partizan Beograd

Povratnik na klupu Partizana, trener Srđan Blagojević, odmah na svom "debiju" protiv TSC-a uvrstio je u startnu postavu defanzivca Vukašina Đurđevića. Zaigrao je u ulozi lijevog beka i odužio se treneru golom, a on je poslije utakmice naglasio Đurđevićev doprinos.

"Moram da pohvalim Đuku, sjajnog momka, profesionalca, uvijek spremnog da odgovori zahtjevima. Bilo to 5 ili 90 minuta, bio to zahtjev da igra lijevo ili desno. Ima izuzetne fizičke predispozicije. Imao je u ranijem periodu pehove da napravi izuzetno vidljive greške, pa su ljudi zanemarivali dobre stvari koje radi. Vjerujem u njega, pošten je momak, ovo mu je nagrada za taj pošten rad. Nadam se da će nastaviti tako", kazao je on.

Đurđević nije dobijao značajnu šansu od kada je Blagojević dobio otkaz prije četiri mjeseca. U 2026. godini na terenu je proveo samo 19 minuta - 16 protiv Radnika u Surdulici i tri protiv Spartak pred 178. vječiti derbi. Poslije toga ni na "Marakani", a ni kod Damira Čakara nije dobijao šansu, ali je Blagojević to promijenio.

Đurđević je protiv TSC-a proveo na terenu 76 minuta i sam je tražio izmjenu, jer je očigledno da mu je potrebno još vremena da uđe u takmičarsku kondiciju, kao i čitavom timu.

Defanzivac crno-bijelih član je Partizana od jula 2024. godine i dolaska iz Voždovca za 50 hiljada evra. Ponikao je u Radu, a za crno-bijele je igrao pod vođstvom Save Miloševića, Aleksandra Stanojevića, Marka Jovanovića... Ukupno je nastupio na 34 utakmice za Partizan i dao dva gola.

Gol Vukašina Đurđevića na Partizan TSC
Izvor: TV Arena sport

