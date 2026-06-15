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"Mi smo stara škola, ne puštamo reklame": Samo jedna TV stanica udarila kontru Amerima na Svjetskom prvenstvu

"Mi smo stara škola, ne puštamo reklame": Samo jedna TV stanica udarila kontru Amerima na Svjetskom prvenstvu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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"Telemundo" je riješio da ne bude kao svi ostali i kod njih tokom pauza usred poluvremena nema reklama.

Telemundo ne pušta reklame tokom pauza na Mundijalu Izvor: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Meksiko je pobedio Južnu Afriku sa 2:0 na otvaranju Mundijala, a na tom meču smo prvi put vidjeli "četvrtine". Za Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku uvedene su pauze od po tri minuta za hlađenje igrača, koje su tu čak i kada nije vrelo na terenu.

To su očigledno isposlovale američke TV stanice kako bi u svoje prenose mogle da ubace dovoljno reklama, a sada je komentator stanice "Telemundo" koja je prenosila meč Meksika uživo u tom prenosu isprozivao "Foks" i to što ova televizija tokom pauza za hlađenje pušta reklame. Zapravo, kako javljaju američki mediji, "Foks" se čak nije uključio na vrijeme na drugoj pauzi za osvježenje.

"Foks se kasno uključuje u prenos zbog reklama. Nerealno. Druga pauza za osvježenje na Svjetskom prvenstvu i već smo propustili uživo prenos Svjetskog prvenstva. Brutalno i sramotno", napisao je novinar "Atletika", ali komentator "Telemunda" otišao je korak dalje.

"Mi ne puštamo reklame tokom pauze za osvježenje.  Mi smo jedina stanica na svijetu koja to ne radi. Draže nam je da budemo stara škola. Da prikažemo šta igrače rade, da prikažemo navijače, ljude koji uživaju, ne korporativnu stranu fudbala". rekao je komentator "Telemunda". 

Telemundo je američka televizija na španskom jeziku koju posjeduje NBC. Program osim u Americi prikazuje u 100 zemalja i to na 35 jezika.

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Mundijal 2026

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