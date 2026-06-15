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Zdravko Mamić o "zmajevima" na Mundijalu: Silno sam ponosan što sam jedan od Bošnjaka koji se veseli

Zdravko Mamić o "zmajevima" na Mundijalu: Silno sam ponosan što sam jedan od Bošnjaka koji se veseli

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Reprezentacija BiH pobrala brojne simpatije u premijernom meču u kojem je remizirala sa domaćinom Svjetskog prvenstva Kanadom (1:1).

Zdravko Mamić o BiH na Mundijalu 2026 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Bosna i Hercegovina i Hrvatska jedine su reprezentacije iz regiona na Svjetskom prvenstvu koje se održava u SAD, Meksiku i Kanadi, pa samim tim i najviše pažnje fudbalske javnosti usmjereno je na "zmajeve" i "vatrene".

I dok Hrvati čekaju svoj premijerni duel na Mundijalu (igraju sa Engleskom u srijedu od 22 časa), bh. reprezentativci već su "osjetili teren". U Torontu su remizirali 1:1 sa jednim od domaćina ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva, a jedini gol za "zmajeve" postigao je Jovo Lukić.

Napadač iz Modriče, ali i kompletan tim Sergeja Barbareza, pobrao je brojne simpatije, a pohvale su stigle i od Zdravka Mamića. U izjavi za N1 televiziju pohvalio je reprezentativce BiH i atmosferu koja vlada u njihovom taboru.

"Bosna se predstavila onako kako je sad svi osjećamo - kao jedan tim koji je u zajedništvu, u herojskoj borbi, herojskom pristupu, svi za jednog, jedan za sve pokazao kako se bori za boje svoje države i za svog prijatelja. Silno sam ponosan što sam jedan od Bošnjaka koji se veseli", poručio je Mamić za N1.

Nakon remija Kanade i BiH, identičnim rezultatom 1:1 okončan je i drugi meč grupe B. Bodove su podijelili Švajcarska i Katar, tako da nakon prvog kola sve selekcije imaju isti broj bodova i gol-razliku.

U drugom kolu BiH će igrati sa Švajcarskom (18. juna od 21 čas), a dan kasnije u ponoć sastaju se Kanada i Katar.



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Tagovi

zmajevi reprezentacija BiH Mundijal 2026 Zdravko Mamić

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