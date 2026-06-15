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Uništio Brazil i odmah ga doveo Bajern: Očas posla iskeširano 55 miliona evra

Uništio Brazil i odmah ga doveo Bajern: Očas posla iskeširano 55 miliona evra

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Ismael Saibari je impresionirao na Svjetskom prvenstvu, a Bajern ga je doveo za 55 miliona evra. Transfer je završen, a ljekarski pregledi će biti u SAD.

Bajern Minhen kupio Ismaela Saibarija Izvor: JEAN CATUFFE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Maroko je izgledao odlično protiv Brazila (1:1) na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi i natjerao je Bajern na kupovinu igrača koji je posebno impresionirao u tom susretu. Ismael Saibari već je završio sve oko transfera u Bajern i pridružiće se novom klubu odmah poslije Mundijala.

Mjerkao ga je Bajern i ranije, pratio i razmišljao da ga dovede, a gol koji je Saibari postigao pobjegavši štoperima Markinjosu i Magaljaeušu, bio je dovoljan signal da požure - pošto će i drugi pokušati da ga dovedu.

Tako je Bajern ubrzao pregovore sa njim, njegovim agentom i PSV Ajndhovenom i na kraju su utanačili sve detalje. Bajern će platiti Marokanca oko 55 miliona evra, dok će ljekarski pregledi biti obavljeni u SAD - odnosno fudbaler neće morati da dolazi u Njemačku zbog toga.

Ko je Ismael Saibari?


Radi se o fudbaleru koji je inače rođen u Španiji i koji je svoj omladinski staž pretežno proveo u Belgiji gdje je bio član nekoliko klubova. Sa nepunih 19, bez seniorske utakmice, otišao je u PSV Ajndhoven gdje se prvo usavršavao u njegovoj omladinskoj školi, a zatim je počeo da igra za prvi tim. Najbolje se snalazi na desnom krilu, može da igra i kao ofanzivni vezni, ali i napadač.

Prošle sezone je zabilježio 19 golova i devet asistencija na 37 nastupa za "filipvsovce".

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Tagovi

Mundijal 2026 FK Bajern Minhen PSV transferi Maroko

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