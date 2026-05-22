Kraj karijere sa 32 godine: Fudbaler Bajerna se oprašta od fudbala

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Rafael Gereiro će završiti fudbalsku karijeru utakmicom finala kupa Njemačke protiv Štutgarta.

Iz Njemačke dolaze vrlo iznenađujuće vijesti pošto će izgleda Rafael Gereiro nakon finala kupa Njemačke završiti karijeru. Portugalski univerzalac jeste iskusan igrač sa 32 godine, ali niko nije očekivao da već sada kaže zbogom fudbalu. Njemu na kraju sezone ističe ugovor i sva je prilika da neće promijeniti sredinu već će prestati da igra fudbal. 

Razlog za kraj karijere su povrede koje ga muče već dugo i zbog kojih nije uspio nijedne sezone da ima pun fond nastupa za klub, gdje god da je igrao. Tako da će nakon meča sa Štutgartom okačiti kopačke o klin. 

Gereiro je takođe završio karijeru u reprezentaciji Portugala 2023. godine pa ga neće biti na Mundijalu, gdje bi poslužio sigurno kao solidna zamjena za Nuna Mendeša na lijevom boku terena.

Karijera Rafaela Gereira

Rođen je u Francuskoj u braku Portugalca i Francuskinje, a nakon Kaena i Lorijena kupila ga je Borusija Dortmund i od tada je u Njemačkoj. U Borusiji je bio od 2016. do 2023. godine, a od tada je u Bajernu.

Za Portugal je odigrao 65 mečeva i dao je četiri gola, a osvojio je Euro i Ligu nacija sa "selesaom". Sa Borusijom je osvojio dva kupa i superkup Njemačke, a sa Bajernom dvije Bundeslige i superkup.

