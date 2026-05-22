Sve će se znati 16. juna: Čeka se samo jedna odluka, Evroliga na mukama

Bojan Jakovljević
Kako će izgledati spisak učesnika Evrolige u sezoni 2026/27?

Raste neizvjesnost oko sastava Evrolige naredne sezone, a prema navodima pouzdanog "Basketnjuza", konačnu odluku bi trebalo da saznamo 16. juna. Najviše se spekuliše o sudbini francuskih timova, kojih će biti tri među učesnicima, ako osvajač Evrokupa Burg odluči da bude dio elite.

Konačna odluka Burga se očekuje u narednim danima i ona će umnogome uticati na dalji rasplet i raspodelu mjesta u sezoni 2026/27. Ako žele da uđu u najjače evropsko takmičenje, klub će morati da višestruko poveća svoj budžet za plate samo da bi ispunio minimalne standarde Evrolige, što je veliki izazov i za organizaciju i za sam grad, uprkos velikom usponu Burga posljednjih godina.

Burg još nije donio konačnu odluku i još uvijek procjenjuje svoju situaciju, a očekuje se da Evroliga dobije konačan odgovor naredne nedjelje.

Ako Burg na kraju odluči da ne uđe u Evroligu, očekuje se da će francuski klub prihvatiti novu strukturu licenci Evrokupa 3+2, koja je osmišljena da obezbijedi veći kontinuitet za timove Evrokupa nudeći dugoročnu strategiju i veću stabilnost. 

Od odluke Burga, zavisiće i sudbina Monaka koji se u ovim momentima bori za egzistenciju i nosi se sa ozbiljnim finansijskim i organizacionim izazovima.

Prema pomenutnom izvoru, Monako aktivno radi na privlačenju više investitora, a ukoliko uspije da prebrodi krizu u što kraćem roku, konkurisaće sa stalno mjesto u Evroligi. Ova previranja ne dotiču previše Crvenu zvezdu i Partizan koji su prošle godine potpisali trogodišnju saradnju, ali, naredni cilj je status stalnih učesnika u eliti.

