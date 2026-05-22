Počinje Fajnal-for Evrolige: Milutinov predstavlja Srbiju, Olimpijakos čeka na trofej 13 godina

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
U polufinalima se sastaju Olimpijakos i Fenerbahče, odnosno Valensija i Real Madrid.

Fajnal-for Evrolige 2025/26 startuje od 17 časova, kada će u prvom polufinalu snage odmjeriti Olimpijakos i Fenerbahče. Drugog finalistu dobićemo nakon što Valensija i Real Madrid odigraju svoj duel od 20 časova u OAKA areni. Meč za treće mjesto je ukinut od ove sezone, nakon što su se košarkaški fanovi godinama žalili da nema nikakav rezultatski značaj niti smisao.

Srbija će na završnom turniru u Atini imati samo jednog predstavnika, a to je Nikola Milutinov koji želi da ispiše istoriju sa Olimpijakosom. Velikan iz Pireja čeka na titulu u elitnom takmičenju čak 13 godina, a prethodnu im je donio upravo trener Jorgos Barcokas 2013. godine. Ukupno ih imaju tri u istoriji, a grčki crveno-bijeli su ove godine imali jednu od najboljih sezona. Nisu previše oscilirali i ponovili su uspjeh od prošle sezone kada su takođe bili na prvoj poziciji na kraju regularnog dijela sezone.

Da li će Olimpijakos konačno prekinuti košarkaški "kletvu" i osvojiti Evroligu, pošto u istoriji ovog takmičenja lider nikada nije slavio na Fajnal-foru? Barcokasov tim je u četvrtfinalnoj seriji dominantno slavio protiv Monaka sa 3:0, što je dostignuće koje će takođe biti zabilježeno u tradiciju kluba.

Na putu do četvrte titule šampiona Evrope stoji im branilac trofeja Fenerbahče koji iza sebe ima turbulentnu sezonu. Izabranici Šarunasa Jasikevičijusa su rušili sve pred sobom, držali čelo tabele, da bi uslijedio pad... Ipak, uspjeli su da prebrode krizu i obezbijede treći uzastopni plasman na Fajnal-for, ukupno osmi. U četvrtfinalu su bili bolji od Žalgirisa sa 3:1.

Real Madrid je uspio da se plasira među najbolje, iako ova sezone nije obećavala. Izabranici Seđa Skariola su sada u prilici da osvoje 12. trofej Evrolige, nakon što su bili bolji od Hapoela sa 3:1. Ovo je "kraljevskom klubu" 11. plasman na Fajnal-for u ovom vijeku. Na putu do finala im stoji dobro znani rival, ekipa Valensije, koja se prvi put u istoriji našla među "fanatastičnom četvorkom".

Ekipa Pedra Martineza je završila kao druga regularnu sezonu, a onda na senzacionalan način eliminisala favorizovali Panatinaikos poslije borbe u pet mečeva. Valensija je postala tek drugi klub u istoriji koji je uspio da se plasira na Fajnal-for nakon što su gubili 0:2 u seriji. Iznenađenja su uvijek moguća kada cijela sezona staje u dvije utakmice, a u ovom momentu blagu ulogu favorita ima Olimpijakos.

