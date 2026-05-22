Partizan kontaktirao Zeka Ledeja: Konkurencija za njega je ogromna, želi ga bahati milioner

Izraelski milione Ofer Janaj neće žaliti novac da dovee Zeka Ledeja, tako da će Partizanu biti jako teško da ga ubijedi da se vrati.

Izvor: MN PRESS

Nakon vijesti da je Partizan spremio ponudu vrijednu 4.000.000 evra za Armonija Bruksa, sada dolaze vijesti da je i Zek Ledej na meti crno-bijelih. Nekadašnji krilni centar Partizana i miljenik navijača je pred kraj ugovora sa Olimpijom iz Milana i to kao i u slučaju Bruksa želi da iskoristi Partizan.

Ipak, za razliku od situacije sa američkim bekom, gdje se samo Olimpija trka sa Partizanom, ovdje je situacija mnogo komplikovanija jer veliki broj evroligaša želi da vidi Ledeja u sastavu.

Ko sve juri Zeka Ledeja?

Partizan, Hapoel Tel Aviv and Anadolu Efes have contacted Zach LeDay, while Olimpia Milano are working hard to extend his contract this summer, per sources.



Hapoel have prepared a strong offer and are the main candidate to sign the American power forward.



Olimpija Milano daje sve od sebe da produži ugovor sa krilnim centrom koji je ove sezone davao 13,1 poen i imao je 4,5 skokova po meču. Takođe Anadolu Efes je uspostavio kontakt sa Ledejom, a Hapoel se ipak ističe kao najveći kandidat za potpis iskusnog košarkaša.

Znamo da Hapoelu novac nije problem, a nakon sezone u kojoj je realno mjesto krilnog centra bilo najtanje u timu daće sve od sebe da se pojačaju i da dovedu Ledeja kao startera. Ofer Janaj neće štedjeti svoje milione...