Jedan klub pravi bum u Evroligi: Zek Ledej i Alek Piters deo velikih planova

Nekadašnji košarkaš Partizana Zek Ledej mogao bi da promijeni klub na ljeto.

Izvor: MN PRESS

Olimpija iz Milana igra još jednu neubjedljivu sezonu u Evroligi i već je počela sa planovima za naredno ljeto. Navodno je već dogovoren povratak Donta Hola iz Fenerbahčea, a još jedno veliko ime nalazi se na spisku potencijalnih pojačanja "manekena".

Alek Piters, koji od 2022. godine nosi dres Olimpijakosa, druga je meta italijanskog kluba. Takođe, veliki izazov za Olimpiju biće i ostanak Zeka Ledeja koji ima ponude nekoliko evroligaša.

Pitersu na ljeto ističe ugovor sa crveno-bijelima i navodno ne želi više da bude u sjenci Saše Vezenkova. Ove sezone prosječno bilježi sedam poena i 2,4 skoka na utakmicama u Evroligi.

Šato se tiče Ledeja, on je čvrsto fokusiran na finiš sezone i uskoro će se razmatrati o njegovoj budućnosti.

U Olimpiji su jasni u stavu da žele da ga zadrže, ali to neće biti nimalo lako jer je interesovanje pokazalo nekoliko evroligaša, prenio je "Basketinside". Za sada nije otriveno o kojim klubovima se radi, ali izgleda da nas očekuje još jedno vrelo košarkaško ljeto.

Nekadašnji košarkaš Partizana ove sezone prosječno biljži 13,3 poena, 4,3 skoka i jednu asistenciju po utakmici u Evroligi i definitivno je jedan od najstandardnijih u timu.

Podsjetimo, njemu je ovo drugi mandat u Milanu, a između dvije italijanske epizode bio je dio tima Željka Obradovića koji je stigao do plej-ofa Evrolige. Osim Olimpije i Partizana, igrao je još za Olimpijakos i Žalgiris.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!