Zek Ledej pobijedio Partizan, pa poručio Grobarima: "Moja krv je crno-bijela"

Bivši košarkaš Partizana Zek Ledej imao je poruku za navijače u Beogradu

Partizan je poražen u 25. kolu Evrolige, nakon što je Olimpija Milano bila bolja na domaćem terenu. Crno-bijeli tako nisu uspjeli da produže mini seriju pobjeda, a jedan od igrača koji je Parnom valjku stao na put bio je i Zek Ledej koji je bio najefikasniji u svom timu.

Bivši igrač Partizana i svakako miljenik Grobara u ovom meču je ubacio 20 poena, a imao je i četiri skoka. Pogađao je u važnim trenucima, naročito u završnici meča i kada se rezultat lomio, pa je tako od 37. do 39. minuta bio jedini koji je pogađao za domaće. Ubacio je šest poena u tom periodu i Milano je sa 75:71, stigao do 81:73.

Ipak, Ledej tvrdi nije bilo posebne motivacije protiv bivšeg kluba: "Ne, mi smo bili spremni. Morali smo da promijenimo napadački pristup utakmici, jer smo prethodno izgubili neke mečeve. U ovom meču smo bili fokusiraniji i uspjeli samo da pobijedimo", rekao je Ledej poslije pobjede Milana za Arenu sport.

Ledej zna da je voljen u Srbiji i zato je imao poruku za navijače Partizana: "Naravno, uvijek imam samo lijepe reči za klub. Moja krv je zauvijek crno-bijela. Znam koliko su ljudi u Srbiji radili za mene i moju porodicu", zaključio je Ledej poslije pobjede svog tima.

