logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zek Ledej pobijedio Partizan, pa poručio Grobarima: "Moja krv je crno-bijela"

Zek Ledej pobijedio Partizan, pa poručio Grobarima: "Moja krv je crno-bijela"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Bivši košarkaš Partizana Zek Ledej imao je poruku za navijače u Beogradu

ledej moja krv je crno bijela Izvor: Arena Sport /Printscreen

Partizan je poražen u 25. kolu Evrolige, nakon što je Olimpija Milano bila bolja na domaćem terenu. Crno-bijeli tako nisu uspjeli da produže mini seriju pobjeda, a jedan od igrača koji je Parnom valjku stao na put bio je i Zek Ledej koji je bio najefikasniji u svom timu.

Bivši igrač Partizana i svakako miljenik Grobara u ovom meču je ubacio 20 poena, a imao je i četiri skoka. Pogađao je u važnim trenucima, naročito u završnici meča i kada se rezultat lomio, pa je tako od 37. do 39. minuta bio jedini koji je pogađao za domaće. Ubacio je šest poena u tom periodu i Milano je sa 75:71, stigao do 81:73.

Ipak, Ledej tvrdi nije bilo posebne motivacije protiv bivšeg kluba: "Ne, mi smo bili spremni. Morali smo da promijenimo napadački pristup utakmici, jer smo prethodno izgubili neke mečeve. U ovom meču smo bili fokusiraniji i uspjeli samo da pobijedimo", rekao je Ledej poslije pobjede Milana za Arenu sport.

Ledej zna da je voljen u Srbiji i zato je imao poruku za navijače Partizana: "Naravno, uvijek imam samo lijepe reči za klub. Moja krv je zauvijek crno-bijela. Znam koliko su ljudi u Srbiji radili za mene i moju porodicu", zaključio je Ledej poslije pobjede svog tima.

Bonus video: 

Pogledajte

00:43
Bruno Fernando isključen
Izvor: Arena 2 Premium
Izvor: Arena 2 Premium

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zek Ledej Evroliga KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC