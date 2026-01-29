logo
Tabela Evrolige: Partizan nije pomogao Zvezdi i opet krenuo ka dnu

Tabela Evrolige: Partizan nije pomogao Zvezdi i opet krenuo ka dnu

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Nakon poraza Partizana od Olimpije u Milanu crno-bijeli su i dalje pri dnu tabele. Crvena zvezda drži deseto mjesto koje vodi u plej-in, ali upravo Olimpija je juri.

tabela evrolige poslije poraza partizana

Košarkaši Partizana poraženi od Olimpije u Milanu i nastavili su da padaju na tabeli Evrolige. Poslije utakmice u kojoj su u nekoliko navrata imali priliku da se vrate i preokrenu sada sa osam pobjeda stoji na 18. mjestu.

Ispod crno-bijelih su za sada samo Anadolu Efes i Asvel koji su praktično odustali od Evrolige i sa pet poraza zaredom su na dnu sa samo šest pobjeda. Pogledajte tabelu Evrolige:



Standings provided by Sofascore

Crvena zvezda je nakon ovog četvrtka, a pred svoj meč sa Dubaijem ostala na desetom mjestu koje je vodi u nokaut fazu takmičenja. Ispod Zvezde je upravo Olimpija sa dvije pobjede manje, ali i sa utakmicom više.

Ispod su Virtus i Dubai sa 11 pobjeda i Zvezda bi pobjedom praktično izbacila Dubai iz trke. Na vrhu je Fenerbahče sa 17 pobjeda, dok Olimpijakos, Hapoel, Real Madrid i Barselona imaju po 16.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:43
Bruno Fernando isključen
Izvor: Arena 2 Premium
Izvor: Arena 2 Premium

