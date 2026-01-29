Bruno Fernando pobjesnio zbog sudija: Mahao i vikao, saigrači morali da ga drže i vuku

Centar Partizana nije mogao da vjeruje šta rade sudije na meču Evrolige u Milanu.

Izvor: Arena 2 Premium

Partizan je gubio na samom kraju treće četvrtine meča sa Olimpijom u Milanu, a onda je prvo ličnu, pa onda tehničku zaradio Bruno Fernando. Centar iz Angole bio je jako bijesan zbog odluka sudija.

U napadu Partizana došlo je do kontakta između Bruna Fernanda i Armonija Bruksa, a kada je igrač Olimpije pao kao pokošen na zemlju sudije su svirale faul u napadu.

Fernando to nije dobro prihvatio. Pobjesnio je, mahao je rukama, a saigrači su morali da ga drže. Odmah je dobio tehničku, ali nije stao sa protestima, pa su saigrači morali da ga zadržavaju. U jednom momentu je krenuo Fernando ka tunelu i izgledalo je kao da je isključen, ali je prošao samo sa tehničkom. Pogledajte tu situaciju:

Bruno Fernando isključen

Nastavio je poslije ovoga meč Bruno Fernando, a Partizan je u četvrtoj četvrtini krenuo da smanji prednost rivala i da proba da dođe do još jedne pobjede u Evroligi.