Milano - Partizan, uživo: Crno-bijeli oslabljeni u Italiji, ali traže šansu za treću uzastopnu pobjedu u Evroligi
partizan milano uzivo prenos evroliga livestream
partizan milano uzivo prenos evroliga livestream
0

Milano - Partizan, uživo: Crno-bijeli oslabljeni u Italiji, ali traže šansu za treću uzastopnu pobjedu u Evroligi

Partizan gostuje Milanu u 25. kolu Evrolige.

Partizan i Olimpija Milano igraće meč 25. kola Evrolige, a susret je na programu u 20.30 sati. Crno-bijeli su oslabljeni stigli u Italiju i poslije dvije vezane pobjede u elitnom takmičenju.

Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut...

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
19:06

Partizan i bez navijača u Milanu

Izvor: MN PRESS

  Crno-bijeli neće imati podršku svojih navijača na gostovanju, potvrdio je klub iz Italije. "Košarkaški klub Olimpija Milano saopštio je da je od nadležnih vlasti Milana dobio naredbu koja dozvoljava prodaju ulaznica i prisustvo na utakmici Olimpija Milano - Partizan Beograd, koja je zakazana za četvrtak 29. januar, u "Alijanc klaud", isključivo za stanovnike Italije. Ova odluka donijeta je na osnovu preporuke Komiteta za analizu bezbjednosti sportskih događaja", navodi se u saopštenju.

19:04

Partizan oslabljen u Italiji

Izvor: MN PRESS

  Partizan je put Milana krenuo bez Alekseja Pokuševskog i Dvejna Vašingtona. Od ranije ne računa na povrijeđenog kapitena Vanju Marinkovića, Šejka Miltona i Karlika Džounsa. Zbog toga je u tim morao da se vrati Džabari Parker, koji je propustio nekoliko mečeva jer je bio odstranjen iz tima.

19:04

Penjaroja: Nedostaju nam igrači, ali to nije izgovor

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

  "Očekujem veoma tešku utakmicu. Milano je imao nešto lošije rezultate prošle nedjelje, ali to ne mijenja činjenicu da su odličan tim sačinjen od vrlo kvalitetnih igrača. Ukoliko budemo željeli da im pariramo, potrebno je da igramo na visokom nivou. Nedostaje nam nekoliko igrača, ali naravno to nije izgovor, moramo da se držimo zajedno kao što smo radili prošle nedjelje", rekao je trener Partizana Đoan Penjaroja.

19:02

