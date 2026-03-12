Google Cloud završio akviziciju decenije: Wiz kupljen za rekordne 32 milijarde dolara

Kako bi ojačao svoju poziciju na polju cloud bezbjednosti, Google je završio svoju najveću akviziciju kupovinom kompanije Wiz za 32 milijarde dolara.

Izvor: Ilija Baošić

Google je upravo povukao svoj najskuplji potez ikad. Nakon godinu dana intenzivnih pregovora i regulatornih provjera, zvanično je potvrđeno da izraelska firma Wiz postaje dio Google-ovog carstva za nevjerovatnih 32 milijarde dolara.

Wiz je specijalizovan za naprednu bezbjednost u cloud-u. Platforma ove kompanije štiti najsloženija digitalna okruženja tako što prepoznaje i reaguje na sajber prijetnje prije nego što zlonamjerni akteri naprave bilo kakvu štetu.

Ovaj dogovor dolazi nakon što je Wiz premašio milijardu dolara godišnjeg prihoda, čime je postao jedan od najbrže rastućih igrača u sektoru cloud bezbjednosti. Kompanija će sada postati važan dio Google Cloud ekosistema.

Iako dobija nove vlasnike, Wiz planira da zadrži svoj prepoznatljiv brend. Nastaviće da štiti klijente bez obzira na to koju cloud platformu koriste - Microsoft Azure, Amazon AWS ili Oracle Cloud.

Kako sve veći broj velikih kompanija koristi više cloud platformi istovremeno, Google ovom akvizicijom želi da privuče dodatne enterprise klijente ponudom bezbjednosne platforme koja funkcioniše u različitim cloud okruženjima.

Iz Google-a navode da je ovaj korak dio šire strategije jačanja bezbjednosti u cloud-u:

"Ova akvizicija je investicija Google Cloud-a u cilju poboljšanja bezbednosti u oblaku i omogućavanja organizacijama da grade brzo i sigurno na bilo kojoj cloud ili AI platformi."

Rast AI tehnologija dodatno komplikuje bezbjednosnu sliku interneta. Napadi koji zloupotrebljavaju algoritme i manipulaciju promptovima postaju sve češći, pa kompanije sve više ulažu u alate koji mogu da prepoznaju pretnje u svakom sloju sistema.

Put Google-a do ove akvizicije nije bio jednostavan. Kompanija je prvi put pokušala da kupi Wiz 2024. godine ponudom od 23 milijarde dolara, ali je izraelska firma tada odbila ponudu. Izvršni direktor kompanije Wiz, Asaf Rapaport, vjerovao je da Wiz vredi znatno više - i bio je u pravu.

Nakon dodatnih pregovora, Google je u martu 2025. objavio da kupuje Wiz za 32 milijarde dolara. Dogovor je uspješno zaključen nakon što su američki i evropski regulatori dali odobrenje poslije antimonopolskih provjera, prenosi TechCrunch.