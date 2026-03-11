logo
Najveća Chrome nadogradnja konačno napustila SAD: Stigla i zvanična podrška za srpski jezik

Najveća Chrome nadogradnja konačno napustila SAD: Stigla i zvanična podrška za srpski jezik

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Google je počeo širenje Gemini AI asistenta u Chrome pregledaču van SAD, uz integraciju sa Gmailom, Driveom i drugim servisima.

Google je počeo širenje Gemini AI asistenta u Chrome pregledaču van SAD Izvor: YouTube / Google Chrome

Nakon prošlogodišnjeg lansiranja i velikog januarskog ažuriranja, Gemini u Chrome pregledaču konačno je počeo da se širi izvan američkog tržišta, a stigla je i zvanična podrška za srpski, hrvatski i još 50 svjetskih jezika.

Nakon SAD, prve zemlje u kojima će Gemini biti dostupan direktno u Chrome-u su Kanada, Indija i Novi Zeland.

Za korisnike tih zemalja Google-ov AI asistent prestaje da bude samo četbot na posebnoj stranici. Sada ga može pokrenuti direktno iz gornjeg desnog ugla pregledača, preko prečica na tastaturi ili čak iz "system tray" menija u Windowsu.

Gemini u ovom obliku može da koristi kontekst do 10 otvorenih tabova istovremeno kako bi korisnicima pomogao u radu. Pored toga, direktno se povezuje sa aplikacijama kao što su Drive, Docs, Maps i YouTube.

Jedna od najmoćnijih integracija omogućava sastavljanje i slanje poruke preko Gmail-a direktno iz bočnog panela pregledača, bez potrebe za otvaranjem novog taba.

Za ljubitelje vizuelnog sadržaja, tu je i Nano Banana 2 alat koji omogućava uređivanje slika direktno u "brauzeru", bez otpremanja fajlova ili prekidanja surfovanja.

Google je mislio i na bezbjednost, pa će Gemini uvijek tražiti vašu potvrdu prije nego što pošalje mejl, zakaže sastanak u kalendaru ili izvrši bilo koju drugu osetljivu radnju.

Proširena je i lista podržanih jezika, pa Gemini u Chrome-u sada podržava afrikans, amharski, bugarski, bengalski, katalonski, češki, danski, nemački, engleski (UK), engleski (SAD), grčki, španski, španski (Latinska Amerika), estonski, baskijski, finski, filipinski, francuski, galisijski, gudžarati, hindi, hrvatski, mađarski, indonežanski, islandski, italijanski, japanski, kanada, korejski, litvanski, letonski, malajalam, marathi, malajski, holandski, norveški, poljski, portugalski (Brazil), portugalski (Portugal), rumunski, ruski, slovački, slovenački, srpski, švedski, svahili, tamilski, teluški, tajlandski, turski, ukrajinski, vijetnamski, kineski (pojednostavljeni) i kineski (tradicionalni).

Ova ekspanzija, pored Chromebook Plus, Mac i Windows uređaja, po prvi put donosi Gemini u Chrome-u i za iOS korisnike, čime Google zaokružuje svoju AI ponudu na svim platformama, piše 9to5Google.

Nažalost, još uvijek nije poznato kada ćemo isto vidjeti i kod nas. Ipak, ukoliko uzmemo u obzir da je podrška za srpski jezik već dostupna, ne očekujemo da ćemo predugo morati da čekamo.

