Kako da poboljšate Netflix na tabletu: Trikovi za bolju sliku i zvuk

Korisnici iPada često primećuju razliku u kvalitetu Netflix reprodukcije u odnosu na druge uređaje, ali postoji nekoliko praktičnih podešavanja i trikova koji mogu da unaprijede iskustvo gledanja.

Izvor: Mehmet Yaman / Alamy / Profimedia

Od provjere video podešavanja do optimizacije zvuka, ovi saveti mogu da vam pomognu da izvučete najbolje od Netflixa na iPadu.

1. Provjerite kvalitet video zapisa

Netflix automatski pokušava da reprodukuje u najboljem dostupnom kvalitetu, ali to zavisi i od vaše internet konekcije i plan pretplate. Ako imate Standard ili Premium plan, možete gledati u HD ili još boljem formatu kad to vaša veza i uređaj podržavaju.

Savjeti za bolju sliku:

Uverite se da imate stabilnu Wi‑Fi vezu.

Netflix prikazuje oznake kvaliteta (HD, Dolby Vision, HDR) na naslovima kad su dostupne.

Ako veza oscilira, Netflix može privremeno da smanji rezoluciju da bi izbjegao prekide tokom gledanja.

Izvor: Shutterstock

2. Iskoristite bolji zvuk

Netflix podrška ističe da mnogi filmovi imaju 5.1 surround ili Dolby Atmos zvuk, ali da biste ga čuli, uređaj i plan moraju to podržavati.

Ako imate kompatibilne slušalice (npr. AirPods Pro ili Max) ili povezanu audio opremu sa podrškom za prostorni zvuk, možete dobiti bogatiji i dinamičniji audio doživljaj.

3. Provjerite podešavanja aplikacije

U okviru same Netflix aplikacije postoje opcije koje mogu pomoći da slike izgleda bolje i da streaming bude stabilniji:

U podešavanjima aplikacije provjerite šta je uključeno za kvalitet reprodukcije.

Ako imate problema sa reprodukcijom ili se slika učitava loše, restartujte aplikaciju ili uređaj i proverite internet vezu.

4. Koristite multitasking (Picture‑in‑Picture)

iPad podržava Picture‑in‑Picture režim, što znači da možete gledati Netflix u malom prozoru dok koristite druge aplikacije, ukoliko je ta funkcija omogućena u sistemskim podešavanjima iOS‑a.

To može biti korisno ako želite da istovremeno odgovarate na poruke ili pregledate internet bez prekidanja gledanja.

Dodatni savjeti

Ako imate učestalo buffering ili zastajkivanje slike, čak i uz dobru vezu, reset rutera, smanjenje uređaja povezanih na mrežu ili brisanje keša aplikacije ponekad može riješiti problem.

Zlatno pravilo: Netflix koristi adaptivno streamovanje, a to znači da će kvalitet prilagoditi vašoj vezi. Zato je stabilna mreža najvažnija za najbolji vizuelni i audio doživljaj.