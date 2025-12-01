logo
Microsoft priznao grešku: Znamo da je nestala ikonica za lozinku, evo kako da zaobiđete bag

Autor Nikolina Damjanić Izvor Smartlife
0

Dobra vijest je da korisnici nisu zapravo izgubili pristup računaru.

Windows 11 nema lozinke Izvor: Ham patipak / Shutterstock.com

Ako vam je na Windows 11 računaru iznenada nestala ikonica za unos lozinke, niste jedini. Microsoft je potvrdio da njihova najnovija ažuriranja mogu da sakriju ovaj ključni element sa zaključanog ekrana, što je mnoge korisnike natjeralo da pomisle da su ostali bez pristupa svom uređaju. Dobra vijest je da je reč o vizuelnom bagu, a ne o pravom problemu sa prijavom.

Problem pogađa uređaje koji su instalirali verzije ažuriranja počev od preview paketa sa oznakom KB5064081 i sve kasnije nadogradnje, a odnosi se na Windows 11 verzije 24H2 i 25H2.

Prema zvaničnim informacijama, izgleda da je riječ o bagu u prikazu korisničkog interfejsa, gdje ikonice ne budu renderovane, ali je kontrola za unos lozinke i dalje tu i funkcioniše normalno. Ako pređete mišem tačno na mjestu gde bi ikonica trebalo da se pojavi, vidjećete da je "nevidljivo dugme" aktivno i možete normalno unijeti lozinku.

Još uvijek ne postoji zvaničan datum za zakrpu koja bi trajno rešila ovaj problem. Microsoft savjetuje da dok se greška ne ispravi koriste alternativne metode prijave (na primer PIN ili biometriju), ili da kliknete (ili pređete mišem) na dio ekrana gde bi ikonica trebalo da bude.

Ono što je najvažnije - nemate razloga za paniku. Niste zaključani na uređaju i lozinka i dalje radi, samo je korisnički interfejs napravio nevidljivom.

Preporuka je da pratite zvanične Windows nadogradnje i što prije instalirate eventualnu zakrpu.

(B92)

