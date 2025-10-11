Razbijamo mitove koji kruže: Šta kraj podrške za Windows 10 zapravo znači za vaš računar

Microsoft samo što nije ukinuo podršku za Windows 10 operativni sistem. Međutim, neki mitovi i dalje kruže. Hajde da ih zajedno razbijemo.

Izvor: Nor Gal / Shutterstock.com

Sredinom ovog mjeseca, tačnije 14. oktobra, milioni korisnika Windows 10 operativnog sistema širom svijeta naći će se na prekretnici. Microsoft će zvanično ukinuti podršku za taj OS, a iako se takav potez dugo najavljuje, i dalje postoji mnogo dezinformacija o tome šta to zapravo znači.

U nastavku razbijamo pet najčešćih mitova o Windows 10 podršci koji kruže internetom.

Mit 1: Windows 10 će potpuno prestati da radi

Suprotno dramatičnim tvrdnjama, Windows 10 se neće ugasiti 14. oktobra. Kraj životnog ciklusa znači samo da Microsoft više neće izdavati ažuriranja. Korisnici mogu da nastave da koriste svoje uređaje kao i ranije, ali bez mjesečnih zakrpa i nadogradnji funkcija sistema.

Ipak, Microsoft takođe nudi produženu podršku, što će mnogima omogućiti da nastave da bezbjedno koriste Windows 10.

Mit 2: Korišćenje Windowsa bez nadogradnji je bezopasno

Izvor: Shutterstock

Neki smatraju da oprezni korisnici ne moraju da brinu zbog prestanka ažuriranja. Iako pažljivo korišćenje interneta i dobar antivirus mogu da pomognu, ranjivosti u sistemu će se vremenom gomilati, ostavljajući uređaje izloženim sigurnosnim rizicima.

U stvarnosti, takav pristup nije bezbjedan, naročito sada kada Microsoft nudi dodatnu godinu bezbednosnih nadogradnji besplatno za sve korisnike Windows 10 sistema koji preduzmu neophodne korake.

Mit 3: Besplatna produžena podrška zahtjeva sinhronizaciju svih podataka

Postoji mit da svi Windows 10 korisnici moraju da sinhronizuju sve lične podatke sa Microsoft-om kako bi dobili godinu dana besplatnih produženih bezbednosnih nadogradnji. Istina je da za stanovnike Evropskog ekonomskog prostora sinhronizacija nije potrebna zbog Zakona o digitalnim tržištima.

Mit 4: Microsoft nalog nije obavezan

Bez obzira na sinhronizaciju, Microsoft nalog je obavezan za registraciju besplatnih produženih bezbjednosnih nadogradnji. Kompanija je pojasnila da svi koji koriste produžene nadogradnje moraju biti prijavljeni na Microsoft nalog koji su koristili za dobijanje besplatne podrške, i to na kontinuiranoj osnovi, kako bi se sprečilo zaobilaženje pravila.

Mit 5: Hardverski zahtjevi Windows 11 blokiraju nadogradnje

Izvor: Microsoft

Stroži hardverski zahtevi Windows 11 sistema, uključujući TPM 2.0 čip (koji bezbedno čuva enkripcione ključeve i štiti sistem od malvera i neovlašćenog pristupa), onemogućavaju nadogradnju starijih računara koji ga nemaju. Noviji računari su, kako objašnjava Zimo, kompatibilni ako je TPM 2.0 aktiviran u BIOS-u.

Mnogi korisnici pogrešno vjeruju da njihovi uređaji nisu kompatibilni, čime propuštaju mogućnost prelaska sa Windows 10 na Windows 11. Provjera TPM statusa u BIOS-u je ključna prije nego što se zaključi da nadogradnja nije moguća.

Razotkrivanjem ovih mitova o Windows 10, korisnici mogu doneti informisane odluke dok se ovaj operativni sistem približava svom zvaničnom kraju, balansirajući između kontinuiteta, bezbjednosti i spremnosti za prelazak na Windows 11.