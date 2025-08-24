Internet bruji o Windows 12.2 konceptu: "Sledeća evolucija" operativnog sistema koju svi želimo

Pitate se kako bi mogao da izgleda sledeći Microsoft-ov operativni sistem?

Microsoft će za samo nekoliko mjeseci zvanično ugasiti podršku za Windows 10. Iako će proširene bezbjednosne nadogradnje biti dostupne, većina korisnika će se uskoro suočiti sa jasnim izborom - prelaskom na Windows 11, Linux ili čekanjem dugo najavljivane Windows 12 verzije.

Povlačenje Windows 10 operativnog sistema nesumnjivo predstavlja veliku promjenu u PC svijetu. Microsoft gura svoju bazu korisnika ka novom, AI-poboljšanom Windows iskustvu - htjeli oni to ili ne.

Iako kompanija još uvijek nije zvanično najavila Windows 12, špekulacije se gomilaju o njegovom dizajnu, funkcijama i načinu na koji će vještačka inteligencija biti integrisana u samu srž sistema.

Windows 12.2

Prvi pogled na to kako bi Windows 12 mogao da izgleda dolazi od poznatog konceptualnog dizajnera Abdija (AR 4789), koji je predstavio svoju "Windows 12.2", nazvavši je "sljedećom evolucijom Windows-a".

Koncept je prepun interesantnih ideja i tema. Abdi već godinama zamišlja nove verzije Microsoft.ovih sistema - od modernih verzija Windows XP, Windows 7 i Windows 10, pa sve do ideja poput Windows 12 Mobile i Windows 12 Lite.

Njegov najnoviji projekat nosi isti kreativni duh, nudeći intrigantnu i futurističku interpretaciju onoga što bi mogao da bude sljedeći Microsoft-ov OS.

Cijeli Abdijev video o Windows-u 12.2 možete pogledati ispod:

