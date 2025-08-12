Nvidia gasi podršku za Windows 10: Evo šta to znači za gejmere

Gejmeri će morati da razmotre svoje opcije. Nakon oktobra 2026, Windows 10 više neće dobijati Nvidia Game Ready drajvere.

Izvor: YouTube / NVIDIA

Nvidia će prestati da izdaje nove drajvere za Windows 10 u oktobru 2026. godine. Grafičke karte neće prestati da rade, ali to znači da softverska ažuriranja koja optimizuju performanse grafike, donose nove funkcije i ispravljaju bagove neće više biti dostupna.

Za milione gejmera koji još uvijek nisu prešli na Windows 11, ova vijest otvara važna pitanja o budućoj kompatibilnosti i bezbjednosti njihovih gejming sistema.

Kraj jedne ere

Od kada je lansiran Windows 11, mnogi gejmeri su prešli na novi sistem, ali Windows 10 i dalje dominira zbog svoje stabilnosti i široke kompatibilnosti sa igrama i hardverom. Godinama su Nvidia drajveri igrali ključnu ulogu u održavanju glatkog i vrhunskog gejming iskustva. Sada, sa najavljenim prekidom podrške, zajednica se nalazi na prekretnici.

Ova promjena podsjeća na ranije trenutke u tehnološkoj istoriji kada su stariji operativni sistemi bivali povučeni iz upotrebe. Takve promjene često izazivaju pometnju, jer neke kompanije naglo prekidaju podršku, dok druge produžavaju rokove kako bi olakšale prelaz. Nvidia postavlja jasnu granicu za PC gejming scenu.

Šta prestanak podrške znači za gejmere

Izvor: NVIDIA

Nakon oktobra 2026, Nvidia grafičke karte će i dalje raditi na Windows 10 računarima, ali bez novih Game Ready drajvera, gejmeri bi mogli da se suoče sa problemima kompatibilnosti sa budućim igrama i softverskim ažuriranjima. Iako bi mogla da postoje sigurnosna ažuriranja za kritične propuste, nedostatak poboljšanja performansi i novih funkcija će Windows 10 korisnike vremenom dovesti u nepovoljan položaj.

Ova situacija naglašava važnost planiranja unaprijed. Korišćenje nepodržanog operativnog sistema može povećati bezbjednosne rizike i ograničiti pristup novim tehnologijama koje poboljšavaju gejming iskustvo. Za one koji i dalje koriste Windows 10, razumijevanje ovih posljedica sada je ključno kako bi izbegli neprijatna iznenađenja.

Priprema za budućnost bez Windows 10

Gledajući unaprijed, gejmeri koji i dalje koriste Windows 10 trebalo bi da razmotre prelazak na Windows 11 ili neki drugi podržani operativni sistem prije isteka Nvidijine podrške. Rani prelazak pomoći će u obezbeđivanju pristupa najnovijim drajverima, sigurnosnim zakrpama i novim funkcijama za igre.

Iako će neke kompanije možda nastaviti podršku i nakon Nvidijinog roka, to će verovatno biti izuzetak, a ne pravilo. Planiranje narednih koraka sada može pomoći da se izbjegnu problemi sa kompatibilnošću ili bezbjednošću i da gejming iskustvo ostane glatko i spremno za budućnost.

Izvor: TechVision