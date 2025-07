Pali svi rekordi: Nvidia postala prva kompanija koja vrijedi 4 biliona dolara

Vrtoglavi rast proizvođača grafičkih karti ne prestaje, a sada je dostigao istorijsku vrijednost.

Izvor: jamesonwu1972 / Shutterstock.com

Na vrhu liste najvrednijih kompanija svijeta došlo je do velike promjene. Ako ste očekivali da će se Apple vratiti na tron ili da će Microsoft dodatno učvrstiti svoju dominaciju, grdno ste se prevarili. Najvrednija firma na planeti u ovom trenutku je - Nvidia.

Proizvođač grafičkih karti i čipova, koji se u posljednje vrijeme sve više fokusira na tehnologije vještačke inteligencije, upravo je postao prva kompanija na svetu čija tržišna vrijednost je premašila 4 biliona dolara.

Nvidia je najvrijednija kompanija na svijetu

U trenutku pisanja, jednu akciju kompanije Nvidia moguće je kupiti za 164 dolara, što je najviša cijena u istoriji kompanije. Iako će cijena u narednom periodu sigurno varirati, pa možda i pasti ispod ukupne brojke od 4 biliona dolara, činjenica da je Nvidia prva koja je dostigla ovu granicu ostaje zapisana u istoriji - i to joj niko ne može oduzeti.

Izvor: SmartLife / Google

Prethodni rekord, granicu od 3 biliona dolara, prvi je probio Apple u januaru 2022. godine, i neko vreme bio najvrijednija kompanija svijeta. Kasnije ga je sa tog mesta skinuo Microsoft, koji trenutno ima tržišnu vrijednost od 3,74 biliona dolara. Nvidia je do sada držala drugo mjesto, ali je novim rastom sada preuzela vrh. Ako iko može da joj se približi, to će najvjerovatnije biti Microsoft, s obzirom na to da Apple u posljednje vrijeme bilježi pad vrijednosti svojih akcija.

Zanimljivo je da ostali tehnološki giganti poput Amazona, Alphabet-a (Google) i Meta-e znatno zaostaju za ovom trojkom. Amazon trenutno vrijedi oko 2,36 biliona dolara, Alphabet oko 2,26 biliona, dok se Meta "zadovoljava" sa 1,84 biliona dolara.