Nostalgija koju možete da obujete: Predstavljene "kroksice" inspirisane Windows XP sistemom

Limitovano izdanje Windows XP Crocs papuča je zaludjelo mreže, ali neće moći baš svako da ih nosi.

Izvor: Microsoft

Microsoft je povodom svog 50. rođendana lansirao modni komad koji zrači nostalgijom - Crocs papuče inspirisane Windows XP operativnim sistemom.

Novi Microsoft Limited Edition Crocs Bundle stiže kao omaž legendarnom operativnom sistemu koji je obilježio početak 2000-ih. Dizajn je zasnovan na čuvenoj "Bliss" pozadini - zelenom brdu, plavom nebu i bijelim oblacima koji su godinama krasili milione ekrana širom svijeta. U paketu se, pored papuča, nalaze i Jibbitz bedževi sa Microsoft motivima, kao i ranac sa istom prepoznatljivom pozadinom.

Kako je istakao Frenk Šo, direktor komunikacija u Microsoft-u, "specijalna edicija obuće spaja kreativnost, kulturu i zajednicu, odajući počast istoriji kompanije, ali i gleda ka budućnosti". Drugim riječima, marketing u punom sjaju, ali papuče zaista privlače pažnju.

Ako želite svoj par, moraćete da imate sreće - papuče se ne prodaju u radnjama. Microsoft ih dijeli kroz nagradnu igru #MicrosoftCrocSweepstakes na Instagramu, koja traje do 8. oktobra u 08:59 po našem vremenu.

Crocs je poznat po saradnjama sa brendovima i simbolima pop kulture, ali ovog puta nostalgija je otišla korak dalje. Spoj Windows XP dizajna i udobnosti "kroksica" mogao bi da postane pravi kolekcionarski dragulj - i neizostavni dio stila svakog ljubitelja tehnologije.