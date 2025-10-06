logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nostalgija koju možete da obujete: Predstavljene "kroksice" inspirisane Windows XP sistemom

Nostalgija koju možete da obujete: Predstavljene "kroksice" inspirisane Windows XP sistemom

Izvor Smartlife
0

Limitovano izdanje Windows XP Crocs papuča je zaludjelo mreže, ali neće moći baš svako da ih nosi.

Microsoft predstavio kroksice inspirisane Windows XP sistemom Izvor: Microsoft

Microsoft je povodom svog 50. rođendana lansirao modni komad koji zrači nostalgijom - Crocs papuče inspirisane Windows XP operativnim sistemom.

Novi Microsoft Limited Edition Crocs Bundle stiže kao omaž legendarnom operativnom sistemu koji je obilježio početak 2000-ih. Dizajn je zasnovan na čuvenoj "Bliss" pozadini - zelenom brdu, plavom nebu i bijelim oblacima koji su godinama krasili milione ekrana širom svijeta. U paketu se, pored papuča, nalaze i Jibbitz bedževi sa Microsoft motivima, kao i ranac sa istom prepoznatljivom pozadinom.

Kako je istakao Frenk Šo, direktor komunikacija u Microsoft-u, "specijalna edicija obuće spaja kreativnost, kulturu i zajednicu, odajući počast istoriji kompanije, ali i gleda ka budućnosti". Drugim riječima, marketing u punom sjaju, ali papuče zaista privlače pažnju.

Ako želite svoj par, moraćete da imate sreće - papuče se ne prodaju u radnjama. Microsoft ih dijeli kroz nagradnu igru #MicrosoftCrocSweepstakes na Instagramu, koja traje do 8. oktobra u 08:59 po našem vremenu.

Crocs je poznat po saradnjama sa brendovima i simbolima pop kulture, ali ovog puta nostalgija je otišla korak dalje. Spoj Windows XP dizajna i udobnosti "kroksica" mogao bi da postane pravi kolekcionarski dragulj - i neizostavni dio stila svakog ljubitelja tehnologije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

microsoft windows

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS