YouTube bez reklama i pozadinska reprodukcija na telefonu: Microsoft otkrio trik koji mijenja sve

Nova funkcija omogućava da puštate YouTube klipove u pozadini, a Edge Canary pregledač za Android takođe nudi i ugrađen blokator reklama, koji radi i na YouTube-u.

Izvor: Ilija Baošić

Jedna od glavnih prednosti pretplate na YouTube Premium, jeste odsustvo reklama i mogućnost reprodukcije video snimaka u pozadini. Najnovija Canary verzija Microsoft Edge pregledača za Android donosi opciju kojom svako može da zaobiđe plaćanje pretplate.

Da biste testirali novu opciju, potrebno je da preuzmete Microsoft Edge Canary na svoj Android uređaj, a zatim u polje za pretragu unesete "edge://flags" (bez navodnika). U listi koja se pojavi treba da potražite "Video Background Play" i da ga uključite u padajućem meniju. Nakon toga morate da restartujete pregledač, pa u podešavanjima pregledača izaberete "Site Settings" i uključite "Background Audio Playback" opciju.

Izvor: SMARTLife

Poslije ovih koraka, YouTube klipovi će se reprodukovati u pozadini čak i ako nemate YouTube Premium. Snimci se neće zaustavljati pri promjeni tabova u Edge-u, prelasku na druge aplikacije ili čak zaključavanju uređaja. Funkcija radi i na drugim sajtovima.

Dodatno, kada se Edge Canary prvi put pokrene, korisnicima će biti ponuđeno da "uključe blokiranje reklama kako bi gledali video bez reklama" - što će onemogućiti prikazivanje reklama na većini sajtova, uključujući i YouTube.

Izvor: SMARTLife

Ako obje funkcije stignu u stabilnu verziju Edge-a za Android, korisnici će imati više razloga da koriste ovaj pregledač, a manje razloga da plaćaju YouTube Premium. To bi na kraju moglo negativno da utiče na broj Premium pretplatnika.

Slična situacija desila se još 2013. godine, kada je Microsoft lansirao sopstvenu YouTube aplikacije za Windows Phone. Tada aplikacija nije prikazivala reklame i omogućavala je korisnicima da preuzmu video na svoj uređaj. Sve to je kršilo pravila korišćenja YouTube-a i Google je zbog toga blokirao aplikaciju. Ostaje da se vidi da li će Google i ovog puta reagovati slično.

(Smartlife/Mondo)