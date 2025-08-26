logo
YouTube uhvaćen na djelu: Vještačka inteligencija tajno mijenja snimke bez dozvole autora

Autor Ilija Baošić
0

YouTube je priznao da testira AI koja potajno "pegla" Shorts snimke.

YouTube AI potajno mijenja Shorts snimke bez dozvole autora Izvor: Yasu31 / Shutterstock.com

Ako ste nedavno na YouTube okačili Shorts i primetili da vaš video izgleda čudno, drugačije nego original, niste jedini. Ispostavilo se da YouTube tiho mijenja snimke pomoću vještačke inteligencije, bez znanja i dozvole autora.

Rik Beato, muzički jutjuber sa više od 5 miliona pratilaca, nedavno je primetio da na jednom od svojih videa izgleda drugačije. "Pomislio sam - dođavola, kosa mi izgleda baš čudno", tvrdi Beato u intervjuu za BBC. Kada je bolje pogledao, video je da mu koža i lice djeluju "ispeglano", iako nikada nije koristio filtere.

Sličnu stvar primijetio je i gitarista Ret Šal - njegovi snimci su djelovali neprirodno, gotovo vještački izoštreno. "Da sam hteo tako grozno izoštravanje, primijenio bih ga sam", prokomentarisao je ljutito.

Dovoljno je zaviriti u objave ljudi na raznim forumima da bi se shvatilo da ovaj problem traje mjesecima. Korisnici prijavljuju nerealno glatku kožu, previše naglašene nabore na odjeći, pa čak i sitne deformacije, poput čudno oblikovanih ušiju. Promjene su često toliko suptilne da se primjećuju tek kada se kadar po kadar uporedi original i verzija na YouTube-u.

YouTube dao nepotpun odgovor

Kako bi smirio situaciju, predstavnik YouTube-a Rene Riči priznao je na mreži X da kompanija zaista testira "tradicionalnu tehnologiju mašinskog učenja" radi poboljšanja kvaliteta Shorts videa. Vještačka inteligencija, kaže, smanjuje šum, izoštrava sliku i generalno poboljšava jasnoću. Riči je to uporedio sa automatskim poboljšanjima koje vidimo kada uslikamo nešto pomoću kamera na pametnim telefonima.

Na ključno pitanje ipak nije odgovoreno: da li će kreatori imati mogućnost da odbiju učešće u ovom eksperimentu? Svaki video, pa makar i kratak, nastaje sa određenom idejom i trudom autora. Teško je zamisliti da bi iko želio da mu vještačka inteligencija mijenja izgled materijala - pogotovo bez njegove dozvole. Naravno, druga je stvar ako autor sam i svesno koristi vještačku inteligenciju za obradu.

Ostaje da se vidi da li će YouTube poslušati glasno negodovanje i zaustaviti ovaj eksperiment, ili bar omogućiti kreatorima da biraju da li žele da njihovi snimci budu "uljepšavani".

