YouTube uhvaćen na djelu: Vještačka inteligencija tajno mijenja snimke bez dozvole autora

YouTube je priznao da testira AI koja potajno "pegla" Shorts snimke.

Izvor: Yasu31 / Shutterstock.com

Ako ste nedavno na YouTube okačili Shorts i primetili da vaš video izgleda čudno, drugačije nego original, niste jedini. Ispostavilo se da YouTube tiho mijenja snimke pomoću vještačke inteligencije, bez znanja i dozvole autora.

Rik Beato, muzički jutjuber sa više od 5 miliona pratilaca, nedavno je primetio da na jednom od svojih videa izgleda drugačije. "Pomislio sam - dođavola, kosa mi izgleda baš čudno", tvrdi Beato u intervjuu za BBC. Kada je bolje pogledao, video je da mu koža i lice djeluju "ispeglano", iako nikada nije koristio filtere.

Sličnu stvar primijetio je i gitarista Ret Šal - njegovi snimci su djelovali neprirodno, gotovo vještački izoštreno. "Da sam hteo tako grozno izoštravanje, primijenio bih ga sam", prokomentarisao je ljutito.

Dovoljno je zaviriti u objave ljudi na raznim forumima da bi se shvatilo da ovaj problem traje mjesecima. Korisnici prijavljuju nerealno glatku kožu, previše naglašene nabore na odjeći, pa čak i sitne deformacije, poput čudno oblikovanih ušiju. Promjene su često toliko suptilne da se primjećuju tek kada se kadar po kadar uporedi original i verzija na YouTube-u.

YouTube dao nepotpun odgovor

Kako bi smirio situaciju, predstavnik YouTube-a Rene Riči priznao je na mreži X da kompanija zaista testira "tradicionalnu tehnologiju mašinskog učenja" radi poboljšanja kvaliteta Shorts videa. Vještačka inteligencija, kaže, smanjuje šum, izoštrava sliku i generalno poboljšava jasnoću. Riči je to uporedio sa automatskim poboljšanjima koje vidimo kada uslikamo nešto pomoću kamera na pametnim telefonima.

No GenAI, no upscaling. We're running an experiment on select YouTube Shorts that uses traditional machine learning technology to unblur, denoise, and improve clarity in videos during processing (similar to what a modern smartphone does when you record a video)



YouTube is always…https://t.co/vrojrRGwNw — YouTube Liaison (@YouTubeInsider)August 20, 2025

Na ključno pitanje ipak nije odgovoreno: da li će kreatori imati mogućnost da odbiju učešće u ovom eksperimentu? Svaki video, pa makar i kratak, nastaje sa određenom idejom i trudom autora. Teško je zamisliti da bi iko želio da mu vještačka inteligencija mijenja izgled materijala - pogotovo bez njegove dozvole. Naravno, druga je stvar ako autor sam i svesno koristi vještačku inteligenciju za obradu.

Ostaje da se vidi da li će YouTube poslušati glasno negodovanje i zaustaviti ovaj eksperiment, ili bar omogućiti kreatorima da biraju da li žele da njihovi snimci budu "uljepšavani".