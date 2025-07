Jutjuberu zbog recenzije prijeti 3 godine zatvora: Policija mu upala u stan i oduzela 30 gejming konzola

Italijanski Jutjuber Frančesko Salićini mogao bi da završi u zatvoru zbog recenzije Anbernic konzole koja se isporučuje sa piratskim igrama.

Može li se zbog recenzije gejming konzole završiti u zatvoru? Italijanski jutjuber Frančesko Salićini, vlasnik kanala "Once Were Nerd", tvrdi da je upravo to opasnost koji mu prijeti, i to zbog testiranja Anbernic uređaja za emulaciju retro igara.