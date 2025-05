DELIVER AT ALL COSTS: Vožnja koja miriše na stare GTA dane - požurite dok je besplatna

Arkadna dostava u stilu ranog GTA, uz puno sudara, eksplozija i – trenutno besplatna.

Deliver At All Costs je nova igra koja donosi nepredvidivu, adrenalinsku vožnju u duhu starih GTA naslova. Trenutno je dostupna potpuno besplatno do 29. maja 2025, što je čini savršenim ulovom za sve ljubitelje haotičnih indie igara i old-school arkadnih vožnji.