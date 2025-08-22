logo
YouTube dobija besplatno preuzimanje videa: Premium funkcija stiže svima, ali postoji caka

YouTube dobija besplatno preuzimanje videa: Premium funkcija stiže svima, ali postoji caka

0

Za razliku od Premium korisnika, oni koji ne plaćaju pretplatu biće ograničeni prilikom preuzimanja videa.

YouTube dobija besplatno preuzimanje videa Izvor: Shutterstock / 19 STUDIO

Iako YouTube mogu da koriste svi, samo YouTube Premium pretplatnici dobijaju dodatne pogodnosti, kao što su gledanja bez reklama, pristup YouTube Music aplikaciji i veliki broj ekskluzivnih funkcija. Zato je zanimljivo vidjeti da YouTube sada eksperimentiše tako što jednu Premium funkciju nudi besplatno, ali u značajno oslabljenoj verziji.

Neki iOS korisnici počeli su da prijavljuju da u YouTube aplikaciji sada vide opciju da preuzmu video snimke, iako nisu pretplatnici. Mogućnost offline gledanja dugo je bila dio Premium paketa - s dobrim razlogom - korisna je svima koji putuju bez interneta ili onima koji žele da paze na potrošnju mobilnih podataka. Upravo zbog toga je offline gledanje važan mamac za sve koji razmišljaju o pretplati.

Iako svi mogu da vide "Download" dugme, ono je besplatne korisnike do sada vodilo ka ponudi za prelazak na Premium. Međutim, jedan korisnik Reddita je slučajno otkrio da mu aplikacija sada nudi pravo preuzimanja videa - ali postoji caka. Preuzimanje videa je za besplatne korisnike ograničeno na 360p i 144p kvalitet.

New feature allowing users to download videos without premium (At not the best quality)
byu/Dude_Who_Does_Things inyoutube

Još jedno ograničenje je da nije moguće skidati muzičke spotove. Razlog je vjerovatno u pravima izvođača i autorskim honorarima, jer bi besplatno preuzimanje značilo slušanje muzike bez reklama i bez Premium prihoda. Dakle, za muziku i HD, odnosno Full HD kvalitet morate biti pretplatnik.

Ova funkcija još uvijek nije dostupna svima, pa nije jasno koliko je eksperiment široko rasprostranjen.

(Smartlife/Mondo) 

