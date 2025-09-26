Još godinu dana besplatne Windows 10 podrške: Microsoft popustio pod pritiskom

Milioni računara u Evropskoj ekonomskom prostoru dobiće besplatnu produženu bezbjednosnu podršku za Windows 10 operativni sistem.

Izvor: dennizn / Shutterstock.com

Microsoft je samo tri sedmice pred kraj glavne podrške za Windows 10 popustio pod pritiskom i odlučio da u velikom broju evropskih zemalja omogući još godinu dana besplatnih sigurnosnih zakrpa (Extended Security Updates, ESU). Zahvaljujući intervenciji organizacije Euroconsumers, korisnici u državama Evropskog ekonomskog prostora neće morati da se registruju niti da plaćaju za dodatnu godinu sigurnosnih ažuriranja.

Microsoft je prvobitno planirao da ponudi dodatnu godinu bezbjednosnih ažuriranja samo onima koji aktiviraju Windows Backup uslugu ili plate 30 dolara.

"Drago nam je što je Microsoft odlučio da korisnicima Windows 10 sistema u Evropskom ekonomskom prostoru omogući besplatne proširene bezbednosne zakrpe. Takođe smo zadovoljni što ova opcija neće zahtijevati od korisnika da prave rezervne kopije podešavanja, aplikacija ili kredencijala, niti da učestvuju u programu Microsoft Rewards", poručili su iz Euroconsumers organizacije.

Microsoft je za Windows Central potvrdio da će "izmijeniti proces registracije kako bi obezbijedio usklađenost sa lokalnim zahtevima i omogućio siguran i jednostavan pristup".

Ova ponuda zvanično važi samo za korisnike u Evropskom ekonomskom prostoru, a oni iz drugih zemalja moraće da plate 30 dolara za dodatnu godinu ažuriranja, da potroše 1000 poena iz Microsoft Rewards programa ili da se oslone na alternative.

Na ovaj način korisnici dobijaju pristup bezbjednosnim ažuriranjima do 13. oktobra 2026. godine, dok kompanije mogu da kupe produženje na period do tri godine. Sada Euroconsumers pokušava da ubuhedi Microsoft da produži sigurnosna ažuriranja i za krajnje korisnike na duži period od jedne godine, kako uređaji ne bi ostali "izloženi riziku" narednih godina.