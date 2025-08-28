logo
Microsoft Word promijenio gdje i kako čuva dokumente: Mnogima se novo rješenje neće svidjeti

Autor Ilija Baošić
0

Dokumenti će sada podrazumijevano biti sačuvani u cloud-u, a svaki novi će biti nazvan po datumu.

Microsoft Word podrazumevano čuvanje dokumenata u cloudu Izvor: Alex Photo Stock / Shutterstock.com

Kako je na zvaničnom sajtu najavio Microsoft, podrazumijevana lokacija za čuvanje Word dokumenata od sada će biti cloud: "Sve što novo napravite automatski će se čuvati na OneDrive-u ili vašem izabranom cloud odredištu", piše menadžer proizvoda Raul Munjos.

Pored toga, svaki novi dokument će po podrazumijevanom podešavanju sada biti nazvan po datumu, a Microsoft napominje da korisnici mogu da koriste opciju "Save as" (Sačuvaj kao) kako bi promenili naziv fajla ili lokaciju čuvanja.

Ova promjena stiže sa verzijom 2509 i novijim izdanjima Word-a za Windows. Microsoft takođe navodi da ista funkcija stiže u Excel i PowerPont, ali da će naknadno biti uvedena.

Ne želite da se dokumenti čuvaju u cloud-u?

Munjos je odluku objasnio različitim prednostima - od toga da se ne može izgubiti napredak i da se dokumentima uvijek i svuda može pristupiti, preko lakše saradnje, pa sve do povećane bezbjednosti i usklađenosti sa propisima

Iako je čuvanje u cloud-u nesumnjivo korisno u nekim slučajevima, Munjos nije pominuo jednu važnu sitnicu - neki korisnici jednostavno ne žele da se njihovi dokumenti nalaze u cloud-u.

Ukoliko pripadate ovoj grupi, evo kako da promijenite podrazumijevanu lokaciju čuvanja Word dokumenata:

  1. Otvorite Word ili bilo koji Word dokument
  2. Kliknite opciju "File", a zatim "Options"
  3. Izaberite u "Save" karticu
  4. Isključite opciju "AutoSave files stored in the Cloud by default in Word"
  5. Štriklirajte polje "Save to Computer by default"
  6. Provjerite da li vam podrazumijevana lokacija odgovara (Default local file location), izaberite drugu po potrebi
Izvor: ghacks.net

Tagovi

WOrd microsoft cloud

