Liči na Windows, a nije: Skoro 800.000 korisnika preuzelo besplatni Linux sistem za samo mjesec dana

Mnogo ljudi koji su koristili Windows probali su besplatan sistem "Zorin" koji izgleda skoro isto kao Windows, ali radi brže i lakše. Možda nisu svi prešli na njega, ali je jasno da sve više ljudi želi da proba nešto bolje i besplatno.

Izvor: Zorin OS

Operativni sistem je "bog i batina" svakog računara - on pokreće programe, povezuje tastaturu, miša, internet, prosto, bez njega naš računar jednostavno ne bi mogao da funkcioniše. Windows je svakako namanajpoznatiji, ali Linux kao druga vrsta operativnog sistema, polako ali sigurno preuzima primat.

Za razliku od Windowsa, Linux je besplatan i pravi ga velika zajednica ljudi širom svijeta, dok je operativni sistem "Zorin" jednostavna verzija Linuxa napravljena za obične korisnike, upravo one koji se plaše prelaska na drugi operativni sistem. Izgleda slično kao Windows, može da radi na starijim računarima brže od njega, pa nimalo ne čudi što ljudi masovno prelaze na ovaj operativni sistem iz porodice Linux.

Glavna prednost je lakoća korišćenja

Prelazak sa Windows-a na Linux može da bude malo strašan. Ima novih stvari koje moraš da naučiš, a neke stare navike iz Windows-a moraš da zaboraviš. Zato je najbolje da počnete sa Linux sistemom koji najviše liči na Windows, da se lakše naviknete i ne borite sa potpuno novim izgledom, a "Zorin" je baš to.

Stručnjaci su dugo preporučivali Linux Mint kao najbolji izbor za ljude koji žele da pređu sa Windows-a, ali sada je jasno da postoji još jedan operativni sistem koji se baš trudi da bude što sličniji Windows-u i što lakši za korišćenje. Izgleda da mu je uspjelo, jer njegovi tvorci kažu da je 780.000 ljudi preuzelo taj sistem sa Windows računara, i to za samo mjesec dana.

Zorin OS 18 slavi milion preuzimanja, većinom sa Windows-a

Na Zorin blogu, ljudi koji prave ovaj operativni sistem napisali su da je Zorin OS 18 preuzet milion puta za mjesec dana. Već to je velika stvar. Ali kažu da je od tog miliona čak 78% preuzimanja bilo sa Windows računara. Znači, bar 780.000 Windows korisnika je skinulo Zorin OS 18.

Ne zna se koliko je njih stvarno instaliralo Zorin, ili potpuno prešlo na njega. Možda su samo htjeli da probaju. Ali ipak je impresivno što je toliki broj Windows korisnika uopšte obratio pažnju na Zorin OS.

Kada pogledate kako je Zorin OS 18 napravljen, jasno je zašto je privukao toliko ljudi: pravljen je baš da liči na Windows i da omogući Windows korisnicima lak prelazak na Linux. I izgleda da je ta ideja uspjela, bar u smislu da je privukla veliku pažnju.

Da li ovo znači da je napokon stigla godina Linux-a? Još je rano da se kaže. Ne postoje zasad podaci koliko ljudi je Zorin zaista zadržalo poslije isprobavanja, pa ne znamo da li su to samo radoznali korisnici ili je veliki broj njih zaista prešao na Linux. Ali i sama činjenica da toliko Windows korisnika uopšte želi da proba nešto drugo je velika vijest.

Velika podrška i izbor aplikacija

Distribucija Zorin OS-a je poznata po svojoj mogućnosti prilagođavanja iskustva na radnoj površini u različitim verzijama Windowsa i macOS-a, kao i po izboru aplikacija sličnih onima na koje su korisnici Windowsa navikli. Zorin OS koristi GNOME kao osnovu za radnu površinu, sa skupom prilagođenih dodataka i panelom zasnovanim na Dash to Panel i Dash to Dock. Zorin Connect (baziran na KDE Connectu) je uključen za integraciju radne površine sa pametnim telefonima. Pored deb paketa i Ubuntu repozitorija, podrška za Flatpak, AppImage i Snap formate je omogućena prema zadanim postavkama, sa mogućnošću instaliranja aplikacija iz Flathub-a i Snap Store-a.

Mane Zorin OS-a

Prije nego što se odlučite na veliki korak prelaska, u slučaju da se dvoumite, imajte na umu da neki Windows programi možda neće raditi u Zorinu (mada postoje programi i aplikacije koji to omogućavaju). Takođe, navikavanje može potrajati jer iako Zorin liči na Windows, neke stvari su drugačije, posebno način instalacije programa i podešavanja.

Pojedini programi ili najnovije verzije aplikacija dolaze kasnije nego na Windows-u, a ako želite da mijenjate duboko postavke računara, morate da naučite malo više nego na Windows-u. Neće vam predstavljati problem za svakodnevno korišćenje (internet, dokumenti, filmovi), ali ako hoćete "napredne trikove", treba da čitate ili gledate tutorijale.