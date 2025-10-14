Kraj za Windows 10: Microsoft zvanično ugasio podršku - šta sad?

Dan koji su mnogi željeli da odlože je stigao. Windows 10 je zvanično otišao u istoriju.

Izvor: Nor Gal / Shutterstock.com

To bi bilo to - Windows 10 je zvanično otišao u istoriju. Posle punih deset godina na tržištu, Microsoft je 14. oktobra 2025. ugasio podršku za jedan od svojih najpopularnijih operativnih sistema i pozvao sve korisnike da pređu na Windows 11. Ako i dalje koristite Windows 10, moraćete da preduzmete konkretne korake kako biste ostali bezbjedni još neko vrijeme.

Kraj podrške pogođa sve korisnici Windows 10 operativnog sistema, bilo da koriste Home, Pro ili Enterprise verziju.

Svako ko i dalje koristi neku od ovih verzija mora ručno da preduzme mjere kako bi zaštitio svoj uređaj i posle 14. oktobra. Ako ne uradite ništa, vaš računar će ostati nezaštićen na internetu.

Za korisnike koji ne mogu da nadograde sistem na Windows 11, Microsoft nudi dodatnu godinu bezbjednosnih ažuriranja kroz program Extended Security Updates (ESU). Ovaj program omogućava da vaš računar nastavi da prima bezbjednosne zakrpe još godinu dana, odnosno do 13. oktobra 2026.

Izvor: Microsoft

Bez pridruživanja ESU programu, vaš računar postaće ranjiv na sve nove bezbjednosne propuste otkrivene u Windows operativnom sistemu nakon 14. oktobra. Sam program je besplatan, a proces pridruživanja veoma lak. Pre svega, potrebno je da u Windows-u budete ulogovani na svoj Microsoft nalog, a zatim da ispratite par koraka:

Na svom Windows 10 računaru otvorite podešavanja

otvorite podešavanja Uđite u " Updates & Security ", a zatim u " Windows Update " sekciju

", a zatim u " " sekciju Pri vrhu prozora vidjećete polje koje vas poziva da se pridružite ESU programu

Izaberite "Enroll now" (Prijavi se sada) i prođite kroz proceduru

Ukoliko vam tokom procesa iskoči poruka da se ESU programu može pridružiti samo punoletno lice, to znači da niste unijeli datum rođenja za svoj Microsoft nalog.

Dakle, kraj jedne ere je zvanično stigao. Windows 10 podrška je ugašena, a jedino što korisnicima preostaje nakon isteka ESU programa je da dobro razmisle na koji operativni sistem žele da pređu.