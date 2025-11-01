logo
Windows dobio malu, ali bitnu promjenu: Kraj za konfuzne nazive ažuriranja

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Microsoft je riješio da ažuriranja učini preglednijim i dosljednijim.

Microsoft uveo jednostavnije nazive Windows ažuriranja Izvor: Shutterstock

Microsoft je najavio veliku promjenu koja se odnosi na Windows Updatesekciju i način na koji operativni sistem obavještava korisnike o dostupnim i instaliranim ažuriranjima - ubuduće će ta ažuriranja imati jednostavnije nazive. Kompanija objašnjava da je cilj ove promjene da proces učini jasnijim i lakšim za razumijevanje, pružajući korisnicima "veću preglednost i dosljednost".

Svako ažuriranje ubuduće će imati jednostavniji naziv i sadržati samo najvažnije identifikatore: broj baze znanja (KB), broj kompilacije i broj verzije. Nepotrebni i previše tehnički detalji, poput oznake arhitekture platforme ili datuma u nazivu, biće uklonjeni. Na primjer, umjesto glomaznog "Kumulativno ažuriranje 2025-10 za Windows 11 verziju 25H2 za x64 sisteme (KB5066835) (26200.6899)", korisnici će vidjeti jednostavnije "Bezbjednosno ažuriranje (KB5066835) (26200.6899)".

Izvor: Microsoft

Novi pristup odnosiće se na važna ažuriranja za Windows, .NET Framework, drajvere, AI komponente i Visual Studio. Njihovi nazivi će se prikazivati u "Windows Update" i "Windows release health" sekcijama.

S druge strane, ista ažuriranja će se i dalje prikazivati po staroj šemi imenovanja u "Microsoft Update Catalog" or "Windows Server Update Services (WSUS)" sekcijama.

Pojednostavljeno imenovanje ažuriranja ima za cilj da poboljša preglednost i cjelokupno korisničko iskustvo - tako da korisnici lakše pronađu i prepoznaju samo najvažnija ažuriranja.

