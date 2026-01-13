iPhone vam baguje ili prebrzo troši bateriju? Ovu stvar bi trebalo da radite bar jednom nedjeljno

Restartovanje iPhone-a oslobađa memoriju i otklanja bagove. Evo kako se pravilno radi, čak i kada telefon ne reaguje.

Izvor: ERICPTH / Shutterstock.com

iPhone, kao i svaki pametni telefon, vremenom može početi da pokazuje sitne probleme u radu. Usporavanje sistema, bagovanje aplikacija ili neuobičajena potrošnja baterije su zabrinjavajući, ali često nisu znak kvara, već posledica svakodnevnog korišćenja.

Upravo zato je restartovanje iPhone-a jedna od najjednostavnijih, ali i najkorisnijih navika koju možete imati. Ova radnja traje manje od minuta, a često rešava probleme koje bi mnogi pokušali da poprave mnogo komplikovanijim metodama.

Međutim, mnogi korisnici ne znaju kako se restartuje iPhone. Evo što ja potrebno da uradite:

Istovremeno pritisnite i držite POWER taster i bilo koji taster za kontrolisanje jačine zvuka. Kada se pojavi klizač "Slide to power off", prevucite ga. Sačekajte da se telefon potpuno ugasi. Pritisnite i držite POWER taster dok se ne pojavi Apple logo.

Međutim, ukoliko iPhone ne reaguje na komande, bojimo se da metoda iznad neće funkcionisati. U tom slučaju je potrebno da uradite ono što se naziva "prinudni restart".

Evo kako da prinudno restartujete iPhone: Brzo pritisnite i pustite taster za pojačavanje zvuka. Brzo pritisnite i pustite taster za smanjivanje zvuka. Zatim pritisnite i držite POWER taster dok se ne pojavi Apple logo. Sačekajte da se iPhone ponovo pokrene.

Nemojte čekati probleme

Izvor: imbriaco_photo / Shutterstock

Kako biste smanjili rizik od problema u radi. dobra praksa je da sami restartujete svoj iPhone periodično, recimo na 7 dana.

Periodično restartovanje iPhone-a je važno jer se na taj način oslobađa radna memorija i prekidaju procesi koji nepotrebno rade u pozadini. Vremenom, takvi procesi mogu opteretiti sistem i dovesti do slabijih performansi, čak i na novijim modelima.

Restart takođe pomaže u uklanjanju sitnih softverskih bagova bez dodatnog podešavanja telefona. Time se poboljšava stabilnost sistema, optimizuje rad baterije i osigurava da iOS funkcioniše onako kako je Apple predvideo.