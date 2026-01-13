logo
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

iPhone vam baguje ili prebrzo troši bateriju? Ovu stvar bi trebalo da radite bar jednom nedjeljno

Autor Nikolina Damjanić Izvor Smartlife
0

Restartovanje iPhone-a oslobađa memoriju i otklanja bagove. Evo kako se pravilno radi, čak i kada telefon ne reaguje.

Zašto je dobro restartovati ajfon Izvor: ERICPTH / Shutterstock.com

iPhone, kao i svaki pametni telefon, vremenom može početi da pokazuje sitne probleme u radu. Usporavanje sistema, bagovanje aplikacija ili neuobičajena potrošnja baterije su zabrinjavajući, ali često nisu znak kvara, već posledica svakodnevnog korišćenja.

Upravo zato je restartovanje iPhone-a jedna od najjednostavnijih, ali i najkorisnijih navika koju možete imati. Ova radnja traje manje od minuta, a često rešava probleme koje bi mnogi pokušali da poprave mnogo komplikovanijim metodama.

Međutim, mnogi korisnici ne znaju kako se restartuje iPhone. Evo što ja potrebno da uradite:

  1. Istovremeno pritisnite i držite POWER taster i bilo koji taster za kontrolisanje jačine zvuka.
  2. Kada se pojavi klizač "Slide to power off", prevucite ga.
  3. Sačekajte da se telefon potpuno ugasi.
  4. Pritisnite i držite POWER taster dok se ne pojavi Apple logo.

Međutim, ukoliko iPhone ne reaguje na komande, bojimo se da metoda iznad neće funkcionisati. U tom slučaju je potrebno da uradite ono što se naziva "prinudni restart".

  1. Evo kako da prinudno restartujete iPhone:
  2. Brzo pritisnite i pustite taster za pojačavanje zvuka.
  3. Brzo pritisnite i pustite taster za smanjivanje zvuka.
  4. Zatim pritisnite i držite POWER taster dok se ne pojavi Apple logo.
  5. Sačekajte da se iPhone ponovo pokrene.

Nemojte čekati probleme

Izvor: imbriaco_photo / Shutterstock

Kako biste smanjili rizik od problema u radi. dobra praksa je da sami restartujete svoj iPhone periodično, recimo na 7 dana.

Periodično restartovanje iPhone-a je važno jer se na taj način oslobađa radna memorija i prekidaju procesi koji nepotrebno rade u pozadini. Vremenom, takvi procesi mogu opteretiti sistem i dovesti do slabijih performansi, čak i na novijim modelima.

Restart takođe pomaže u uklanjanju sitnih softverskih bagova bez dodatnog podešavanja telefona. Time se poboljšava stabilnost sistema, optimizuje rad baterije i osigurava da iOS funkcioniše onako kako je Apple predvideo.

