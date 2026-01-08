Apple konačno stiže konkurenciju: Novi iPhone dobija kameru kakvu je odavno trebalo da ima

Apple razmatra uvođenje multispektralnih senzora u iPhone, što bi moglo drastično da unaprijedi kvalitet fotografija.

Izvor: YouTube / Jon Valiagas

Apple bi konačno mogao da napravi ozbiljan iskorak u oblasti hardvera kamera na iPhone telefonima. Nakon godina u kojima je zaostajao za konkurencijom, naročito kineskim proizvođačima, nove insajderske informacije sugerišu da kompanija razmatra uvođenje multispektralne tehnologije snimanja u buduće modele.

Prema informacijama koje dolaze iz Kine, a koje prenosi GSMArena, Apple je pokazao interesovanje za multispektralne senzore i već je stupio u kontakt sa dobavljačima. Ipak, testiranje ove tehnologije još uvijek nije započeto, što ukazuje da je cijeli projekat još uvijek u ranoj fazi.

Multispektralno snimanje funkcioniše tako što senzor hvata svjetlost u više različitih talasnih opsega, uključujući i one koji nisu vidljivi ljudskom oku. Za razliku od klasičnih RGB senzora, koji registruju samo crvenu, zelenu i plavu svjetlost, ova tehnologija omogućava prikupljanje znatno većeg broja informacija iz scene.

U praksi, to bi moglo da donese preciznije razdvajanje različitih materijala, bolju percepciju dubine i znatno kvalitetnije portretne fotografije. Dodatni podaci sa multispektralnog senzora mogli bi da unaprijede i obradu slike, performanse u slabom osvjetljenju, kao i napredne funkcije vizuelne inteligencije.

Iako još uvijek nije poznato koji bi tačno iPhone modeli mogli prvi da dobiju ovu tehnologiju, očekivanja su već visoka. Tipster Digital Tech Station navodi da bi iPhone 18 Pro mogao da donese glavnu kameru od 48 MP sa promjenljivim otvorom blende, kao i veći periskopski telefoto senzor iste rezolucije.

Takođe se tvrdi da Apple aktivno testira i Samsung-ov senzor kamere od 200 MP za neki budući iPhone. Ukoliko se ove informacije pokažu tačnim, jasno je da Apple ozbiljno razmatra velike promjene u strategiji razvoja kamera, pokušavajući da uhvati korak sa konkurencijom koja već godinama agresivno uvodi nove hardverske inovacije.