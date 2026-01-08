logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Apple konačno stiže konkurenciju: Novi iPhone dobija kameru kakvu je odavno trebalo da ima

Apple konačno stiže konkurenciju: Novi iPhone dobija kameru kakvu je odavno trebalo da ima

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Apple razmatra uvođenje multispektralnih senzora u iPhone, što bi moglo drastično da unaprijedi kvalitet fotografija.

iPhone bi mogao da dobije multispektralnu kameru Izvor: YouTube / Jon Valiagas

Apple bi konačno mogao da napravi ozbiljan iskorak u oblasti hardvera kamera na iPhone telefonima. Nakon godina u kojima je zaostajao za konkurencijom, naročito kineskim proizvođačima, nove insajderske informacije sugerišu da kompanija razmatra uvođenje multispektralne tehnologije snimanja u buduće modele.

Prema informacijama koje dolaze iz Kine, a koje prenosi GSMArena, Apple je pokazao interesovanje za multispektralne senzore i već je stupio u kontakt sa dobavljačima. Ipak, testiranje ove tehnologije još uvijek nije započeto, što ukazuje da je cijeli projekat još uvijek u ranoj fazi.

Multispektralno snimanje funkcioniše tako što senzor hvata svjetlost u više različitih talasnih opsega, uključujući i one koji nisu vidljivi ljudskom oku. Za razliku od klasičnih RGB senzora, koji registruju samo crvenu, zelenu i plavu svjetlost, ova tehnologija omogućava prikupljanje znatno većeg broja informacija iz scene.

U praksi, to bi moglo da donese preciznije razdvajanje različitih materijala, bolju percepciju dubine i znatno kvalitetnije portretne fotografije. Dodatni podaci sa multispektralnog senzora mogli bi da unaprijede i obradu slike, performanse u slabom osvjetljenju, kao i napredne funkcije vizuelne inteligencije.

Iako još uvijek nije poznato koji bi tačno iPhone modeli mogli prvi da dobiju ovu tehnologiju, očekivanja su već visoka. Tipster Digital Tech Station navodi da bi iPhone 18 Pro mogao da donese glavnu kameru od 48 MP sa promjenljivim otvorom blende, kao i veći periskopski telefoto senzor iste rezolucije.

Takođe se tvrdi da Apple aktivno testira i Samsung-ov senzor kamere od 200 MP za neki budući iPhone. Ukoliko se ove informacije pokažu tačnim, jasno je da Apple ozbiljno razmatra velike promjene u strategiji razvoja kamera, pokušavajući da uhvati korak sa konkurencijom koja već godinama agresivno uvodi nove hardverske inovacije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

iphone Apple

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS