Kremlj upozorava na iPhone, a Peskov nosi 17 Pro: Fotografija koja je zapalila mreže

Fotografije iz Turkmenistana otkrile su da Dmitrij Peskov koristi iPhone 17 Pro, iako Kremlj godinama upozorava na bezbjednosne rizike Apple uređaja.

Izvor: Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia

Dmitrij Peskov nedavno je boravio u zvaničnoj posjeti Turkmenistanu, a fotografije sa tog događaja privukle su veliku pažnju javnosti. Razlog nije politika, već ono što je portparol ruskog predsjednika držao u ruci - američki telefon iPhone 17 Pro.

Riječ je o uređaju koji zvanično nije moguće kupiti u Rusiji, već samo u inostranstvu ili na sivom tržištu. Baš zato ovaj detalj nije prošao nezapaženo, a zbog njega zapadni mediji doveli su u pitanje dosljednost politike koju Kremlj godinama promoviše.

Paradoks nije samo u samom telefonu, već u kontekstu u kom se pojavljuje. Tokom posljednjih godina Kremlj je više puta upozoravao državne službenike da ne koriste iPhone za službenu komunikaciju. Kao razlozi su navođeni "visok bezbjednosni rizik", "transparentni mehanizmi pristupa podacima" i "mogućnost spoljne kontrole".

Neka ministarstva i državne strukture su te preporuke shvatile vrlo ozbiljno. Pojedine institucije su uvele formalna ograničenja, dok su kompanije poput KamAZ-a javno objavile da ograničavaju upotrebu američkih pametnih telefona u poslovne svrhe. Poruka je bila jasna: Apple uređaji nisu poželjni u državnom sistemu.

Ipak, ovo nije prvi put da je Peskov viđen sa Apple uređajem. Još prije dvije godine, u intervjuu za studentski kanal MGIMO 360, otvoreno je priznao da i dalje koristi iPhone. Tada ga je opisao kao "sjajan izum", a iOS kao standard koji Rusija još ne može da dostigne, uz opasku da je sistem optimizovan za američke potrebe, ali slabo zaštićen iz ugla ruskih službi.