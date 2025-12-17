Apple riješio da ispravi nepravdu: iPhone 17e vraća ono što nikada nije smjelo da se ukloni

Poslije kritika zbog izostanka MagSafe-a na iPhone 16e modelu, Apple navodno već na sljedećem vraća magnete ispod poleđine.

Izvor: Apple

Kada je Apple u februaru predstavio iPhone 16e kao najpovoljniji telefon u svojoj ponudi, niža cijena donela je ozbiljne kompromise. Jedan od najvećih je izostanak MagSafe podrške, što je mnoge korisnike poprilično iznenadilo.

Bežično punjenje jeste prisutno, ali bez magneta, praktično kao na Android telefonima (još uvek). Ako vam ta odluka nije imala mnogo smisla, nove informacije nagovještavaju da Apple planira da "ispravi nepravdu" već sljedeće godine.

Prema informacijama do kojih je došao The Information, iPhone 17e, koji se očekuje početkom 2026. godine, dobiće punu MagSafe podršku. To bi značilo povratak magnetnog sistema za dodatke i punjače, koji je postao standard na većini Apple telefona.

iPhone 17e bi, navodno, trebalo da dobije i Apple-ov modem druge generacije, C1X. Ovaj modem je u septembru debitovao unutar iPhone Air modela, dok iPhone 16e koristi stariji C1.

Druge glasine tvrde da će ekran ostati iste veličine kao kod prethodnika, ali sa tanjim okvirima. Još jedna bitna novost je selfie kamera rezolucije 18 MP, identična onoj kakvu imaju ostali modeli iz iPhone 17 porodice.

Ispod haube se očekuje A19 čip, isti onaj koji pokreće standardni iPhone 17. A kada je u pitanju glavna kamera, Apple će najvjerovatnije zadržati sistem sa samo jednim modulom od 48 MP.