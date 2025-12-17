logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Apple riješio da ispravi nepravdu: iPhone 17e vraća ono što nikada nije smjelo da se ukloni

Apple riješio da ispravi nepravdu: iPhone 17e vraća ono što nikada nije smjelo da se ukloni

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Poslije kritika zbog izostanka MagSafe-a na iPhone 16e modelu, Apple navodno već na sljedećem vraća magnete ispod poleđine.

iPhone 17e vraća magnetno Magsafe punjenje Izvor: Apple

Kada je Apple u februaru predstavio iPhone 16e kao najpovoljniji telefon u svojoj ponudi, niža cijena donela je ozbiljne kompromise. Jedan od najvećih je izostanak MagSafe podrške, što je mnoge korisnike poprilično iznenadilo.

Bežično punjenje jeste prisutno, ali bez magneta, praktično kao na Android telefonima (još uvek). Ako vam ta odluka nije imala mnogo smisla, nove informacije nagovještavaju da Apple planira da "ispravi nepravdu" već sljedeće godine.

Prema informacijama do kojih je došao The Information, iPhone 17e, koji se očekuje početkom 2026. godine, dobiće punu MagSafe podršku. To bi značilo povratak magnetnog sistema za dodatke i punjače, koji je postao standard na većini Apple telefona.

iPhone 17e bi, navodno, trebalo da dobije i Apple-ov modem druge generacije, C1X. Ovaj modem je u septembru debitovao unutar iPhone Air modela, dok iPhone 16e koristi stariji C1.

Druge glasine tvrde da će ekran ostati iste veličine kao kod prethodnika, ali sa tanjim okvirima. Još jedna bitna novost je selfie kamera rezolucije 18 MP, identična onoj kakvu imaju ostali modeli iz iPhone 17 porodice.

Ispod haube se očekuje A19 čip, isti onaj koji pokreće standardni iPhone 17. A kada je u pitanju glavna kamera, Apple će najvjerovatnije zadržati sistem sa samo jednim modulom od 48 MP.

Možda će vas zanimati

Tagovi

iphone Apple

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS