Izraelska vojska zabranila Android telefone: Ili iPhone ili ništa

Izraelska vojska zabranila Android telefone: Ili iPhone ili ništa

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Svim višim oficirima zabranjeno je da u službi koriste Android telefone zbog visokog rizika od hakovanja. Od sada postoji samo jedna opcija - iPhone

Izrael zabranio android telefone Izvor: Shutterstock, YouTube / Versus

Izraelske odbrambene snage (IDF) uvode potpunu zabranu korišćenja Android telefona za više oficire zbog procijenjenih bezbjednosnih rizika. Prema informacijama koje je objavio izraelski Armijski radio, a potvrdio The Jerusalem Post, svi komandiri od čina potpukovnika pa naviše moraće da koriste isključivo iPhone za zvaničnu komunikaciju.

Odluka predstavlja radikalnu promjenu i dolazi nakon niza incidenata u kojima su neprijateljske grupe pokušale da kompromituju telefone izraelskih vojnika.

Prethodnih godina Izrael je sprovodio interne vježbe koje simuliraju digitalne zamke, a takve napade u velikoj mjeri pripisuju Hezbolahu. Cilj je bio da se poveća digitalna disciplina u jedinicama i smanji rizik od curenja podataka. Nedavne aktivnosti pokazuju da protivničke grupacije koriste "honeypot" metode kako bi prikupljale lokacije trupa i informacije o kretanju jedinica.

Uprkos Google-ovoj nedavnoj kampanji u kojoj je istaknuto da je Pixel sertifikovan za visoke bezbjednosne standarde američkog DoDIN programa, izraelska vojska smatra da otvorena priroda Android platforme predstavlja prevelik rizik za operativnu upotrebu. Zbog toga nove smjernice eksplicitno zabranjuju korišćenje Androida u vojnim ili komandnim zadacima.

Android telefoni će i dalje moći da se koriste privatno, ali ne i u situacijama koje podrazumijevaju povjerljivu komunikaciju. iPhone je izabran kao jedina dozvoljena opcija zbog zatvorenog ekosistema i centralizovanog upravljanja bezbjednosnom politikom, što se smatra pogodnijim u visokorizičnim okruženjima.

Ova odluka jasno pokazuje da, uprkos velikim bezbjednosnim unapređenjima Androida posljednjih godina, vojne institucije i dalje daju prednost iOS-u kada je u pitanju kontrola rizika i zaštita osjetljivih informacija.

Potez IDF-a mogao bi da utiče i na druge armije, ali i na globalne rasprave o tome koji mobilni ekosistem pruža veću operativnu sigurnost.

Izvor: Benchmark

