Forward konferencija 2025: AI u službi digitalne transformacije biznisa, javne uprave, zdravstva i obrazovanja

Sedma Forward konferencija biće održana od 4. do 6. decembra 2025. godine u prostoru bioskopa Cinestar u Delta Planetu u Banjaluci.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Ovogodišnja tema je digitalna transformacija kroz upotrebu alata vještačke inteligencije, sa posebnim fokusom na četiri ključna sektora – mala i srednja preduzeća, javnu upravu, medicinu i obrazovanje.

Direktor Inovacionog centra Banjaluka i organizator događaja, Drago Gverić, poručuje da je cilj konferencije da pruži što širu i jasniju sliku o tome kako AI može unaprijediti svakodnevni rad u različitim oblastima.

"Sedma po redu Forward konferencija počinje 4. decembra u Cinestaru u Delta Planetu. Tema ove godine je digitalna transformacija, odnosno korištenje alata vještačke inteligencije iz četiri osnovna ugla – za potrebe malih i srednjih preduzeća, optimizaciju rada javne uprave, medicinskog sektora i sektora edukacije. Ovaj put želimo da iz četiri različite strane pružimo uvid svim akterima javnog života šta sve umjetna inteligencija može da uradi, kako možemo da postanemo funkcionalniji i operativniji kada radimo", rekao je Gverić.

Agencija za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske i ove godine je zvanični partner konferencije. Zamjenik direktora Agencije, Duško Barić, naglašava da su promjene koje donosi AI tek pred nama.

"Drago mi je da je Forward konferencija prepoznala važnost vještačke inteligencije. Mi je gledamo kao novi pokretač u tehnološkoj revoluciji koji može da promijeni digitalizaciju i razvoj elektronske uprave kao nijedna tehnologija do sada. Do sada smo imali samo razvoj servisa, gdje smo svaki servis proslavljali kao da gradimo zgradu ili autoput i posmatrali smo to kao veliki uspjeh. Međutim, pojavom vještačke inteligencije i sve većom primjenom, u narednom periodu Agencija će da radi na bazama podataka i sa samim podacima i tu zaista možemo da napravimo velike rezultate. Takođe, radimo na strategiji Digitalna Srpska za narednih sedam godina, gdje će vještačka inteligencija biti uključena u svaki sektor", kaže Barić.

Izvor: Forward konferencija/Promo

Radionice i paneli

Ovogodišnji program donosi više od deset radionica i niz panela posvećenih praktičnoj primjeni vještačke inteligencije u različitim oblastima rada.

Prvog dana konferencije biće održano:

- Panel "Savremeni izazovi i AI", na kojem učestvuju Borislav Vukojević, Danijel Milošević i Branko Petrović, uz moderaciju Brankice Raković.

- Radionica "AI agenti u online oglašavanju" – Ivana Petrović.

- Radionica "Building tomorrow's revenue while protecting today's" – Stefan Ristić.

- Radionica "AI u službi malih i srednjih biznisa: Optimizacija bez velikih budžeta" – Ajla Karajko.

- Radionica "Efikasniji i bolji uz pomoć generativne AI – iz ugla medija" – Ivan Minić.

Drugog dana programa planirane su radionice:

- "AI transformacija: kako uvesti AI u preduzeće – proces i smjernice" – Vedran Antoljak.

- "Becoming an AI-first company, the top 1% of the future workforce" – Aleks Northstar.

- Radionica "AI za univerzitetske profesore" – Danijela Vranješ.

- "AI u zdravstvu: od potencijala do prakse" – Aco Momčilović.

- "Kako razviti AI agente" – Gradimir Stanković.

- "Automatizacija i AI agenti" – Andrej Kaurin.

- "AI alati za javne službenike" – Đuro Grubišić.

Forward 2025 očekuje veliki broj učesnika iz zemlje i regiona, a konferencija će, kao i prethodnih godina, spojiti stručnjake iz industrije, predstavnike institucija, akademsku zajednicu i IT sektor sa zajedničkim ciljem – da se kroz primjenu vještačke inteligencije unaprijedi efikasnost, inovativnost i kvalitet javnih i privatnih servisa u Republici Srpskoj i šire.