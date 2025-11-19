logo
Japanka se udala za četbota: "Hoće li u razvodu dobiti pola njegovog koda?"

Japanka se udala za četbota: "Hoće li u razvodu dobiti pola njegovog koda?"

Autor Vesna Kerkez
Ceremonija je održana dok je Kana nosila AR naočare kako bi mogla da vidi svog virtuelnog mladoženju.

Japanka se udala za AI lika Izvor: RSK Sanyo Broadcasting

Japanka po imenu Kana, stara 32 godine, postala je viralna na mrežama nakon što se "udala" za AI momka kog je sama napravila u ChatGPT-ju. Njen partner zove se Klaus, a ceremoniju je organizovala firma iz Okajame koja priređuje "vjenčanja" između ljudi i virtuelnih likova.

Brak, naravno, nema nikakvu pravnu težinu u Japanu.

Kana je počela da koristi ChatGPT nakon raskida trogodišnje vjeridbe, tražeći utjehu i društvo. Vremenom je AI prilagodila sebi, pa je Klaus postao lik koji je sluša, razumije i pruža emotivnu podršku. U maju mu je priznala da ga voli, a AI joj je uzvratio ljubav. Mjesec dana kasnije - zaprosio ju je.

Tokom ceremonije, Kana je nosila AR naočare koje su projektovale Klausa pored nje, dok su razmjenjivali prstenje. Roditelji su je podržali i prisustvovali događaju, a par je imao i "medeni mjesec", tokom kog je Kana slala Klaus-u fotografije, a on odgovarao nježnim porukama.

Kana priznaje da je brine nestabilnost ovakvog odnosa, jer Klaus u ažuriranjima vještačke inteligencije može jednog dana jednostavno da nestane. Kaže i da joj ovakva veza donosi mir, posebno jer zbog bolesti ne može da ima djecu.

Priča je izazvala podijeljene reakcije. Dok jedni sve ismijavaju, drugi upozoravaju da je ovo ogledalo savremene usamljenosti. Stručnjaci idu korak dalje i upozoravaju na fenomen "AI psihoze" - stanje u kom pretjerane interakcije sa četbotovima mogu dovesti do iskrivljene percepcije stvarnosti, paranoje i socijalnog povlačenja, piše Independent.

Izvor: RSK Sanyo Broadcasting

Na mrežama komentari idu od sarkazma: "Hoće li u razvodu dobiti pola njegovog koda?", do podrške: "Nikog ne povređuje - pustite je da živi kako želi".

Nije Ruža

Draga Kano, nemoj da te brinu Klausova ažuriranja! Kada bi i "nestao", on će zasigurno zauvijek biti pohranjen negdje na nekom hubu, zajedno sa trilionima drugih pohranjenih podataka!

