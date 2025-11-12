logo
AI u službi biznisa: FORWARD konferencija okuplja lidere digitalne transformacije

AI u službi biznisa: FORWARD konferencija okuplja lidere digitalne transformacije

Izvor Promo
0

Ovogodišnja, sedma po redu, Konferencija "FORWARD" biće otvorena 4. decembra i trajaće tri dana, u organizaciji Inovacionog centra Banjaluka i Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske.

Umjetna inteligencija u fokusu: FORWARD konferencija donosi AI alate za razvoj malih i srednjih pred Izvor: Forward konferencija/Promo

"Umjetna inteligencija (AI) – alati u službi razvoja malih i srednjih preduzeća" tema je ovogodišnje konferencije, čiji su partneri Agencija za informaciono – komunikacione tehnologije Republike Srpske, Digitalni inovacioni hab "DIH IDEMO" i Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju "GIZ".

Cilj "FORWARD" konferencije jeste da okupi stručnjake, preduzetnike i AI entuzijaste iz regiona i svijeta radi istraživanja najnovijih trendova, izazova i prilika u svijetu umjetne inteligencije. Kroz panel diskusije i interaktivne radionice, učesnici će imati priliku produbiti svoje razumijevanje AI tehnologija i otkriti načine na koje one mogu oblikovati budućnost poslovanja i društva.

"Ove godine naša misija je jasna: pokazati kako AI alati redefinišu poslovni svijet i otvaraju vrata novim prilikama za mala i srednja preduzeća. Konferencija nije samo mjesto za predavanja, već platforma za povezivanje inovatora, istraživača i preduzetnika koji žele biti na čelu digitalne transformacije. Pozivam sve zainteresovane da nam se pridruže na konferenciji da zajedno istražimo budućnost poslovanja i otkrijemo kako da iskoristimo puni potencijal umjetne inteligencije za rast i napredak", rekao je direktor Inovacionog centra Drago Gverić.

Forvard konferencija, pokrenuta je 2019. godine i od tada se afirmisala kao jedna od najprestižnijih konferencija u BiH i regionu, okupljajući vodeće stručnjake i inovativne preduzetnike koji dijele najnovija saznanja i perspektive u ovoj oblasti.

Dodatne informacije o Konferenciji su dostupne na sajtu forwardconf.org.

Tagovi

Forward konferencija Banjaluka Inovacioni centar Ministarstva za naučnotehnološki razvoj vještačka inteligencija

