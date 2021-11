Broj mjesta je ograničen: Prijave za treću "Forvard" konferenciju su otvorene!

Svi zainteresovani koji žele da prisustvuju trećoj Forvard konferenciji, koja će biti održana 9. i 10. decembra u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske, svoje mjesto mogu rezervisati prijavom na zvaničnoj internet stranici konferencije www.forwardconf.org .

Broj mjesta je ograničen.

Treća Forvard konferencija ove godine okuplja preko 20 domaćih i regionalnih eksperata iz oblasti digitalne transformacije i pametnih rješenja!

„Digitalizacija javne službe: Prilika koja se ne propušta“, „Zašto svakoj kompaniji treba digitalni način razmišljanja“, „Ljudski resursi, izazovi i rješenja“, „Istraživanje i razvoj kao pokretači promjena i razvoja digitalnih rješenja“, „Podrška kompanijama u procesu digitalne transformacije“, „Digitalni habovi“, „Novi načini poslovanja: ugovori, plaćanje i finansije u digitalnom dobu“... samo su neke od tema o kojima će se govoriti na ovogodišnjem Forvardu.

„Učinite da digitalna transformacija funkcioniše: Uloga lidera“ tema je o kojoj će govoriti Nils Loder, partner i glavni konsultant u kompaniji „Kvint“ iz Amsterdama. Prije 20 godina, Nils je definisao lični moto - obezbijediti za što više ljudi pristup vrhunskim IT uslugama. Ovaj moto doveo ga je do pozicije jednog od vodećih eksperata i praktičara u primjeni „Lean“ principa u IT.

„Lean“ je postao sinonim za učinkovitost procesa, počelo se izvoditi mapiranje procesa i automatizacija aktivnosti koje dodaju vrijednost usluzi, čime su „Lean“ tehnike postale primjenjive u IT industriji. NJegova centralna briga, primenjena u kontekstu IT, je eliminacija otpada, gde je otpad rad koji ne dodaje vrijednost proizvodu ili usluzi.

Iskustvo je pokazalo da je uloga lidera u današnjim organizacijama koje koriste „Lean“, „Agile“ i „DevOps“ drugačija nego u tradicionalnim organizacijama.

Kvint je izgradio „mapu liderstva“ koja osigurava da lideri znaju šta se od njih očekuje i šta treba da urade. Nils Loder govoriće o putovanju lidera od njihovog tradicionalnog načina vođenja do „Agile-Lean“ liderstva. Šta se dešava sa ovim vođama? Koji su izazovi? I kakvi su rezultati?

Predavanje „Učinite da digitalna transformacija funkcioniše: Uloga lidera“ na rasporedu Forvarda je 9. decembra od 12.00 časova u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske.