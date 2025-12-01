Besplatan ChatGPT kakav poznajemo prestaje da postoji: Neće vam se svidjeti šta sprema OpenAI

Najnovija beta verzija aplikacije potvrdila je ono čega su se korisnici najviše plašili - reklame stižu u ChatGPT. Ako test uspije, ovo bi mogao biti kraj jednostavnog, neometanog korišćenja aplikacije.
ChatGPTviše neće biti sigurno utočište bez reklama. Najnoviji podaci iz beta verzije Android aplikacije otkrivaju da OpenAI već interno testira oglase unutar ChatGPT-a, što jasno nagovještava početak najveće promjene u istoriji ovog alata. Ako se testovi potvrde, era potpuno besplatnog ChatGPT-a, kakvog smo godinama koristili, mogla bi vrlo brzo da postane prošlost.
Do sada je iskustvo korišćenja ChatGPT-a bilo oslobođeno klasičnih reklama. Iako postoje pretplatnički paketi i napredni modeli, korisnicima do sada niko nije pokušavao da direktno prodaje proizvode kroz odgovore. To bi uskoro moglo da se promijeni.
U najnovijoj beta verziji aplikacije pojavile su se nove stavke povezane sa funkcijama poput "search ads", "search ads carousel" i tzv. bazaar sadržaja. Sve ukazuje na to da OpenAI želi da napravi model sličan onom koji već godinama koristi Google Search, gdje su oglasi direktno upleteni u rezultate pretrage.
Najvažnija razlika je u tome što ChatGPT potencijalno posjeduje daleko dublje uvide u interesovanja korisnika nego klasični pretraživači. Ljudi sa vještačkom inteligencijom razgovaraju o ličnim problemima, planovima, kupovinama, željama i navikama. To otvara vrata za ekstremno precizno targetirane reklame, kakve do sada nismo imali priliku da vidimo.
Procurjeli detalji sugerišu da će se oglasi u početnoj fazi pojavljivati isključivo u okviru pretrage. Ipak, malo ko vjeruje da će na tome ostati ako se model pokaže kao finansijski uspješan.
ChatGPT je rudnik zlata za oglašivačeIzvor: OpenAI
Razlog zbog kog OpenAI ozbiljno ulazi u svijet reklama je jednostavan. ChatGPT danas koristi oko 800 miliona ljudi svake nedjelje, dok je krajem 2023. imao oko 100 miliona. Samo godinu dana kasnije broj je prešao 300 miliona, a zatim eksplodirao.
Procjene govore da se kroz ChatGPT svake nedjelje pošalje i do 18 milijardi poruka, dok se ukupan mjesečni saobraćaj mjeri sa više milijardi posjeta. Dnevno se obradi oko 2,5 milijarde upita, a najveća baza korisnika trenutno je u Indiji, ispred Sjedinjenih Američkih Država.
Drugim riječima, OpenAI sada ima platformu veću od većine društvenih mreža, sa znatno dubljim uvidom u ponašanje korisnika. U takvom okruženju, reklame nisu pitanje da li, već samo kada i kako.
Za razliku od Google-a, gdje korisnik pretražuje jednu stvar i odlazi dalje, ChatGPT gradi dugotrajne odnose sa ljudima. Pamti kontekst, interesovanja, navike, čak i raspoloženja. Upravo to je ono što oglase u ChatGPT-u čini potencijalno najmoćnijim oglašivačkim alatom ikada napravljenim.
Ako OpenAI zaista krene tim putem, oglašavanje na internetu ulazi u potpuno novu fazu. Umjesto banera i sponzorisanih linkova, korisnici će dobijati reklame koje djeluju kao normalni odgovori u razgovoru. Granica između savjeta i oglasa biće tanja nego ikada.
Za sada se sve vodi kao testiranje, ali signali su jasni. ChatGPT ulazi u fazu u kojoj više neće biti samo alat, već i ogromna oglasna platforma. A tada se pravila igre mijenjaju za sve.
(Telegraf/Smartlife)