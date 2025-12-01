Besplatan ChatGPT kakav poznajemo prestaje da postoji: Neće vam se svidjeti šta sprema OpenAI

Najnovija beta verzija aplikacije potvrdila je ono čega su se korisnici najviše plašili - reklame stižu u ChatGPT. Ako test uspije, ovo bi mogao biti kraj jednostavnog, neometanog korišćenja aplikacije.

Izvor: DC Studio / Shutterstock.com

ChatGPTviše neće biti sigurno utočište bez reklama. Najnoviji podaci iz beta verzije Android aplikacije otkrivaju da OpenAI već interno testira oglase unutar ChatGPT-a, što jasno nagovještava početak najveće promjene u istoriji ovog alata. Ako se testovi potvrde, era potpuno besplatnog ChatGPT-a, kakvog smo godinama koristili, mogla bi vrlo brzo da postane prošlost.

Do sada je iskustvo korišćenja ChatGPT-a bilo oslobođeno klasičnih reklama. Iako postoje pretplatnički paketi i napredni modeli, korisnicima do sada niko nije pokušavao da direktno prodaje proizvode kroz odgovore. To bi uskoro moglo da se promijeni.

U najnovijoj beta verziji aplikacije pojavile su se nove stavke povezane sa funkcijama poput "search ads", "search ads carousel" i tzv. bazaar sadržaja. Sve ukazuje na to da OpenAI želi da napravi model sličan onom koji već godinama koristi Google Search, gdje su oglasi direktno upleteni u rezultate pretrage.

Najvažnija razlika je u tome što ChatGPT potencijalno posjeduje daleko dublje uvide u interesovanja korisnika nego klasični pretraživači. Ljudi sa vještačkom inteligencijom razgovaraju o ličnim problemima, planovima, kupovinama, željama i navikama. To otvara vrata za ekstremno precizno targetirane reklame, kakve do sada nismo imali priliku da vidimo.

Procurjeli detalji sugerišu da će se oglasi u početnoj fazi pojavljivati isključivo u okviru pretrage. Ipak, malo ko vjeruje da će na tome ostati ako se model pokaže kao finansijski uspješan.

ChatGPT je rudnik zlata za oglašivače

Izvor: OpenAI

Razlog zbog kog OpenAI ozbiljno ulazi u svijet reklama je jednostavan. ChatGPT danas koristi oko 800 miliona ljudi svake nedjelje, dok je krajem 2023. imao oko 100 miliona. Samo godinu dana kasnije broj je prešao 300 miliona, a zatim eksplodirao.

Procjene govore da se kroz ChatGPT svake nedjelje pošalje i do 18 milijardi poruka, dok se ukupan mjesečni saobraćaj mjeri sa više milijardi posjeta. Dnevno se obradi oko 2,5 milijarde upita, a najveća baza korisnika trenutno je u Indiji, ispred Sjedinjenih Američkih Država.

Drugim riječima, OpenAI sada ima platformu veću od većine društvenih mreža, sa znatno dubljim uvidom u ponašanje korisnika. U takvom okruženju, reklame nisu pitanje da li, već samo kada i kako.

Za razliku od Google-a, gdje korisnik pretražuje jednu stvar i odlazi dalje, ChatGPT gradi dugotrajne odnose sa ljudima. Pamti kontekst, interesovanja, navike, čak i raspoloženja. Upravo to je ono što oglase u ChatGPT-u čini potencijalno najmoćnijim oglašivačkim alatom ikada napravljenim.

Ako OpenAI zaista krene tim putem, oglašavanje na internetu ulazi u potpuno novu fazu. Umjesto banera i sponzorisanih linkova, korisnici će dobijati reklame koje djeluju kao normalni odgovori u razgovoru. Granica između savjeta i oglasa biće tanja nego ikada.

Za sada se sve vodi kao testiranje, ali signali su jasni. ChatGPT ulazi u fazu u kojoj više neće biti samo alat, već i ogromna oglasna platforma. A tada se pravila igre mijenjaju za sve.

(Telegraf/Smartlife)