WhatsApp rekao "nema više": Od nove godine blokira ChatGPT i Copilot

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Nova pravila korišćenja blokiraju razmjenu WhatsApp poruka sa četbotovima koji ne pripadaju kompaniji Meta.

whatsapp od januara blokira ai koji nije u vlasništvu mete Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

WhatsApp je najavio velike izmjene svojih uslova korišćenja, koje će uskoro potpuno blokirati upotrebu AI četbotova koji ne pripadaju Meta ekosistemu.

To znači da će svi eksterni AI asistenti uskoro biti zabranjeni u aplikaciji, bez izuzetka. Nova pravila stupaju na snagu 15. januara 2026. godine, a to je ujedno i posljednji dan kada WhatsApp Business korisnici mogu da koriste ChatGPT, Copilot i bilo koji drugi AI četbot koji nije Meta-in.

OpenAI je prošlog mjeseca prvi najavio povlačenje sa WhatsApp-a, dok je Microsoft početkom ove nedjelje potvrdio da Copilot više neće biti dostupan u aplikaciji.

Ipak, postoji mali izuzetak: kompanije koje koriste AI botove za komunikaciju sa korisnicima moći će da ih zadrže i dalje. Korisnici ChatGPT-ja na WhatsApp-u imaće mogućnost da preuzmu svoju istoriju četovanja, dok korisnici Copilot-a to neće moći da urade, saznaje GSMArena.

Tagovi

whatsapp meta ChatGPT AI

