Meta najavila novu funkciju koja briše jezičke barijere: WhatsApp dobija prevod poruka u realnom vremenu

Meta je najavila da WhatsApp dobija novu funkciju prevođenja poruka u realnom vremenu, prvo na 19 jezika za iPhone i 6 jezika za Android. Prevod će se obavljati direktno na uređaju, bez narušavanja privatnosti korisnika.

Izvor: Shutterstock/DenPhotos

Kompanija Meta dodaje funkciju prevođenja poruka u realnom vremenu na svoju popularnu aplikaciju za razmenu poruka WhatsApp, s ciljem da olakša komunikaciju među milijardama korisnika širom svijeta.

Nova opcija prevoda biće u početku dostupna na 19 jezika za korisnike iPhone-a i na 6 jezika za Android uređaje, sa planovima da se broj jezika u budućnosti proširi, saopštila je kompanija Meta, vlasnik i Facebooka i Instagrama.

Korisnici koji žele da prevedu poruku moći će da zadrže prst na tekstu, kliknu na opciju "Prevedi" i izaberu željeni jezik, slično kao što već funkcioniše u Apple-ovoj aplikaciji iMessage.

Na Android uređajima biće dostupna i opcija automatskog prevođenja čitavog razgovora, što dodatno pojednostavljuje komunikaciju.

"Nadamo se da će ova funkcija pomoći u rušenju jezičkih barijera i omogućiti korisnicima dublje povezivanje", navela je Meta u objavi na svom blogu.

Za Android korisnike, u prvoj fazi dostupni jezici biće: engleski, španski, hindi, portugalski, ruski i arapski.

iPhone korisnici imaće pristup i tim jezicima, ali i dodatnim jezicima kao što su: holandski, francuski, njemački, indonežanski, italijanski, japanski, korejski, mandarinski kineski, poljski, tajlandski, turski, ukrajinski i vijetnamski.

Meta je naglasila da će se prevod obavljati direktno na uređajima korisnika, kako bi se sačuvala privatnost razgovora. WhatsApp koristi end-to-end enkripciju, a kompanija ističe da ne čita niti preslušava privatne poruke.

WhatsApp trenutno ima više od tri milijarde korisnika u preko 180 zemalja, navodi Meta.

(EUpravo zato/euronews.com)