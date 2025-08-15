Neka se zabrinu Zoom i Meet: WhatsApp podigao grupne video pozive na novi nivo

Stiglo je zakazivanja poziva, funkcija javljanja za riječ, kao i reakcije pomoću emodžija.

Izvor: WhatsApp

WhatsApp je upravo dobio nove funkcije za grupno pozivanje, a najvažnija među njima je mogućnost zakazivanja timskih poziva unapred. Aplikacija u vlasništvu kompanije Meta na ovaj način želi da poslovne korisnike udalji od konkurencije.

Od danas, pozive možete zakazati u kartici "Calls". Tamo pritisnite dugme "+" i izaberite "Schedule call". Na taj način možete pozvati kolege ili prijatelje.

U istoj kartici možete pratiti predstojeće sastanke, videti listu učesnika i linkove za poziv (kreatori linka dobijaju obavještenje kada se neko pridruži pozivu). Linkove možete dodati i u aplikaciju za kalendar, a svaki učesnik će dobiti podsjetnik kada dođe vrijeme za početak.

WhatsApp uvodi i nekoliko drugih funkcija koje ga približavaju platformama poput Zoom-a ili Google Meet-a. Tu je nova opcija "podizanja ruke", kako biste signalizirali grupi da želite reč, kao i mogućnost slanja reakcija pomoću emodžija. To su uobičajene opcije za poslovne pozive, ali nove za platformu koja je 2009. počela kao jednostavna aplikacija za razmjenu poruka.

(WhatsApp/MONDO)

