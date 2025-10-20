logo
Zašto ne smijete odgovorati na spam poruke: Uvodi se potpuno novi sistem zaštite koji zavisi od svih nas

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
Novi WhatsApp sistem zaštite protiv spama prebrojava koliko ljudi nije odgovorilo na poruku. Kada se prekorači, slijedi zabrana.

WhatsApp sistem zaštite protiv spama Izvor: Desintegrator / Shutterstock.com

WhatsApp je uveo novu mjeru u borbi protiv spama - mjesečno ograničenje poruka koje korisnici mogu poslati nepoznatim kontaktima bez dobijenog odgovora. Cilj je jednostavan - ako neko ne želi da razgovara sa vama, nećete moći da ga zatrpavate porukama unedogled.

Ova promjena uvodi sistem u kom svaka poruka poslata osobi koja pošiljaoca nema u imeniku ulazi u mjesečni limit. Jedini način da se brojač "resetuje" jeste da primalac odgovori na poruku. WhatsApp poručuje da prosječan korisnik vjerovatno nikada neće dostići ovu granicu, kao i da su nova pravila usmjerena na one koji masovno šalju poruke i spam sadržaj.

Tačan limit poruka za sada nije poznat, jer WhatsApp testira različite pragove u različitim zemaljama. Međutim, korisnici koji se približe granici dobiće upozorenje putem iskačućeg prozora, kako bi imali vremena da prilagode ponašanje prije nego što im aplikacija blokira slanje poruka nepoznatim kontaktima.

Za kompanije koje koriste WhatsApp kao alat za prodaju ili zapošljavanje, ovo donosi ozbiljne promjene. Strategije zasnovane na slanju poruka bez odgovora sada gube smisao - uspjeh će se mjeriti kvalitetom komunikacije, a ne količinom poslatih poruka. Brendovi koji koriste WhatsApp Business moraće da obezbijede jasnu saglasnost korisnika i kreiraju sadržaj koji odmah podstiče odgovor. Stopa odgovora će na taj način postati ključni pokazatelj uspjeha.

Korisnicima ova promjena donosi čistiji inbox i manje neželjenih obavještenja. WhatsApp time želi da eliminiše digitalnu buku i napravi balans između poslovne upotrebe i zaštite privatnosti.

Ako testiranje prođe uspješno, ova politika mogla bi da postane novi standard u borbi protiv spama na globalnom nivou.

(Smartlife)

