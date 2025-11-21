ChatGPT je upravo postao nešto više od četbota: OpenAI novom funkcijom ušao u sljedeću fazu

Nova funkcija ne djeluje revolucionarno, ali iza nje se kriju veći planovi kompanije OpenAI.
ChatGPT je upravo postao više od klasičnog četbota. OpenAI je zvanično lansirao grupne četove za sve korisnike na Free, Go, Plus i Pro planovima, pa se može reći da platforma ulazi u potpuno novu fazu.
Nova opcija omogućava da više ljudi i ChatGPT učestvuju u jednoj zajedničkoj konverzaciji. OpenAI poručuje da se ovim potezom ChatGPT pretvara iz ličnog asistenta u prostor gdje prijatelji, porodica i kolege mogu da planiraju, kreiraju i donose odluke zajedno.
Kompanija grupne četove vidi kao idealno rješenje za organizovanje putovanja, zajedničko pisanje dokumenata, rješavanje nedoumica ili istraživanje, dok ChatGPT pomaže u pretrazi, sažimanju i poređenju informacija.
U grupnom razgovoru može da učestvuje do 20 ljudi, a OpenAI je posebno naglasio da lična podešavanja i memorija svakog korisnika ostaju potpuno privatni.
Pokretanje grupnog četa je jednostavno: potrebno je dodirnuti ikonicu sa ljudima i dodati učesnike direktno ili putem linka. Prije početka, svi će biti zamoljeni da kreiraju kratak profil sa imenom, korisničkim imenom i fotografijom.
Važno je pomenuti da dodavanje novih učesnika u postojeći čet zapravo kreira potpuno novu konverzaciju, dok originalna razmjena ostaje netaknuta.Izvor: OpenAI
Iz kompanije kažu da bi grupni razgovori trebalo da teku prirodno, odnosno da ChatGPT umije da prepozna kada treba da reaguje, a kada da se povuče. Korisnici ga mogu tagovati kako bi dobili odgovor, a četbot može čak i da reaguje na poruke emodžijima.
Koliko će nova funkcija biti popularna? Ostaje da se vidi. Ipak, nema sumnje da ovaj potez predstavlja važan korak ka pretvaranju ChatGPT-ja u svojevrsnu društvenu platformu. OpenAI otvoreno poručuje da su grupni četovi tek početak transformacije ChatGPT-ja u kolaborativno okruženje.
"Kako vrijeme bude odmicalo, vidimo ChatGPT kao aktivnijeg učesnika u pravim grupnim konverzacijama, koji pomaže ljudima da planiraju, stvaraju i preduzimaju poteze zajedno", navela je kompanija u izjavi za TechCrunch.
Najava dolazi manje od dvije nedjelje nakon lansiranja GPT-5.1 modela, koji je stigao u Instant i Thinking verzijama. Podsjetimo, OpenAI je u septembru lansirao i društvenu aplikaciju Sora.