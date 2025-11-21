ChatGPT je upravo postao nešto više od četbota: OpenAI novom funkcijom ušao u sljedeću fazu

Nova funkcija ne djeluje revolucionarno, ali iza nje se kriju veći planovi kompanije OpenAI.

Izvor: OpenAI

ChatGPT je upravo postao više od klasičnog četbota. OpenAI je zvanično lansirao grupne četove za sve korisnike na Free, Go, Plus i Pro planovima, pa se može reći da platforma ulazi u potpuno novu fazu.

Nova opcija omogućava da više ljudi i ChatGPT učestvuju u jednoj zajedničkoj konverzaciji. OpenAI poručuje da se ovim potezom ChatGPT pretvara iz ličnog asistenta u prostor gdje prijatelji, porodica i kolege mogu da planiraju, kreiraju i donose odluke zajedno.

Kompanija grupne četove vidi kao idealno rješenje za organizovanje putovanja, zajedničko pisanje dokumenata, rješavanje nedoumica ili istraživanje, dok ChatGPT pomaže u pretrazi, sažimanju i poređenju informacija.

U grupnom razgovoru može da učestvuje do 20 ljudi, a OpenAI je posebno naglasio da lična podešavanja i memorija svakog korisnika ostaju potpuno privatni.

Pokretanje grupnog četa je jednostavno: potrebno je dodirnuti ikonicu sa ljudima i dodati učesnike direktno ili putem linka. Prije početka, svi će biti zamoljeni da kreiraju kratak profil sa imenom, korisničkim imenom i fotografijom.

Važno je pomenuti da dodavanje novih učesnika u postojeći čet zapravo kreira potpuno novu konverzaciju, dok originalna razmjena ostaje netaknuta.

Izvor: OpenAI

Iz kompanije kažu da bi grupni razgovori trebalo da teku prirodno, odnosno da ChatGPT umije da prepozna kada treba da reaguje, a kada da se povuče. Korisnici ga mogu tagovati kako bi dobili odgovor, a četbot može čak i da reaguje na poruke emodžijima.

Koliko će nova funkcija biti popularna? Ostaje da se vidi. Ipak, nema sumnje da ovaj potez predstavlja važan korak ka pretvaranju ChatGPT-ja u svojevrsnu društvenu platformu. OpenAI otvoreno poručuje da su grupni četovi tek početak transformacije ChatGPT-ja u kolaborativno okruženje.

"Kako vrijeme bude odmicalo, vidimo ChatGPT kao aktivnijeg učesnika u pravim grupnim konverzacijama, koji pomaže ljudima da planiraju, stvaraju i preduzimaju poteze zajedno", navela je kompanija u izjavi za TechCrunch.

Najava dolazi manje od dvije nedjelje nakon lansiranja GPT-5.1 modela, koji je stigao u Instant i Thinking verzijama. Podsjetimo, OpenAI je u septembru lansirao i društvenu aplikaciju Sora.