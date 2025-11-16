logo
Samsung najavio mega-investiciju: 310 milijardi dolara za AI i čipove

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Južnokorejski konglomerat "Samsung" predstavio je plan o ulaganju 310 milijardi dolara u narednih pet godina, uglavnom u tehnologiju koja pokreće vještačku inteligenciju.

Petogodišnji investicioni paket uključuje planove za izgradnju novog pogona za poluprovodnike, dizajniranog da zadovolji potrebe potražnje za memorijskim čipovima, navodi se u saopštenju Samsunga.

Planirano je da nova fabrika bude puštena u rad 2028. godine, prenio je AFP.

Glavna kompanija ove poslovne grupe "Samsung elektroniks" već sada je jedan od vodećih svjetskih proizvođača memorijskih čipova i obezbjeđuje ključne komponente za industriju vještačke inteligencije i infrastrukturu na koju se ona oslanja.

Južna Koreja je, pored toga, dom kompanije "SK hajniks", još jednog ključnog igrača na globalnom tržištu poluprovodnika. 

(Srna)

Samsung AI vještačka inteligencija

